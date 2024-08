La Juventus ha il suo nuovo difensore: c’è l’accordo tra i club

La Juventus ha il suo nuovo difensore. Pare che Cristiano Giuntoli sia prossimo ad annunciare un nuovo ingresso alla Continassa per la soddisfazione di Motta.

In casa Juventus si vive l’emergenza di un mercato che deve dare ancora troppe risposte prima che il campionato abbia inizio. Ad almeno qualcuna di queste emergenze Cristiano Giuntoli intende dare risposte concrete. Ed immediate.

Thiago Motta è sempre sorridente e disponibile ma è facile immaginare come le ultime difficoltà incontrate dalla Juventus in sede di mercato non gli abbiano fatto molto piacere. Il lavoro procede ma più lentamente. A seguito dell’affare Todibo e della sua negativa conclusione, il tecnico italo brasiliano ha assegnato a Giuntoli il compito più urgente: l’acquisto di un difensore centrale. E mentre il direttore tecnico bianconero era intento a provare a chiudere ‘la madre di tutte le trattative’, quella con l’Atalanta per il centrocampista olandese, Teun Koopmeiners, ecco che ha trovato persino il tempo ed il modo per soddisfare la richiesta del suo allenatore.

La conferma arriva direttamente dall’esperto di mercato, Gianluca Di Marzio.

La Juventus ha un nuovo difensore. Arriva dal Milan

I mancati arrivi di Riccardo Calafiori e Jean-Claire Todibo hanno aperto una preoccupante voragine nella difesa della Juventus. Occorreva un’operazione celere per bloccare l’emergenza.

L’operazione di mercato, ormai prossima alla chiusura, l’ha annunciata con un post Gianluca Di Marzio: “Calciomercato Juventus, Kalulu sempre più vicino: c’è l’intesa con il Milan. Si cerca l’accordo con il giocatore“. Giuntoli ha pertanto scelto chi affiancherà Gleison Bremer al centro della difesa della Juventus. E questa volta non ci saranno sorprese. Pierre Kalulu, classe 2000, è arrivato al Milan nell’estate del 2020 prelevato dal Lione per poco meno di un milione di euro. Difensore centrale che sa ricoprire al meglio il ruolo di terzino di fascia destra. La sua seconda stagione, coincisa con lo scudetto del Milan, è stata la migliore tra quelle disputate in Serie A. L’ultima, invece, è stata la più difficile per via dei ripetuti problemi fisici. Ora, dopo quattro anni di Milan, il sempre più probabile arrivo alla Juventus. Società tradizionalmente assai gradita ai calciatori francesi.