La Juventus trema di nuovo: folata nerazzurra prima della firma

La Juventus trema di nuovo. Il momento del mercato bianconero è molto delicato. Sembra sia calata una maledizione che impedisce la chiusura delle trattative.

Il tempo passa inesorabilmente e non fa che aumentare la pressione sulla Juventus. Il mercato bianconero non riesce ad oltrepassare una fase di oggettiva difficoltà in cui non si riescono a chiudere trattive. Né in entrata, né in uscita.

La Juventus, e Cristiano Giuntoli, hanno delle priorità assolute che Thiago Motta spera che vengano risolte prima dell’inizio del campionato. Ma il tempo passa ed alla sfida contro il Como manca ormai meno di una settimana. Il mancato arrivo alla Continassa del difensore centrale francese, Jean-Claire Todibo, è stato un colpo durissimo. Probabilmente, però, più psicologico, che tecnico. Sembrava un colpo assicurato ma il West Ham ha interrotto bruscamente un sogno dal quale ora è difficile riprendersi poiché si temono altre beffe. Il difensore centrale è una richiesta specifica di Thiago Motta. Da fare subito. Giuntoli ha immediatamente contattato il Milan per il difensore centrale, anche lui francese, Pierre Kalulu, classe 2000. Trattativa ormai in dirittura d’arrivo. Oppure no?

La Juventus trema di nuovo. Addio Kalulu?

Sul tema difensore centrale la Juventus ormai trema fino al momento in cui non vi sono le firme in calce al contratto. Su Pierre Kalulu vi sono novità rese note da Fabrice Hawking di RMC Sport.

Fabrice Hawking ha confermato come Juventus e Milan si siano accordate per Kalulu. I due club hanno raggiunto un accordo che si basa su un prestito oneroso di 3,5 milioni di euro con diritto di riscatto alla cifra di 14 milioni di euro. La grande novità della trattativa Juventus-Milan per Kalulu è l’inserimento dell’Atalanta che vorrebbe anch’essa ingaggiare il centrale francese in questa sessione di mercato. Il centrale del Milan non si è ancora accordato con la Juventus. La Juventus e Giuntoli temono una nuova beffa e per giunta messa in atto dall’Atalanta società con la quale la Juventus sta trattando il difficilissimo acquisto di Teun Koopmeiners. E se Kalulu, alla fine, diventasse il bonus da girare ai bergamaschi per il tuttocampista olandese?