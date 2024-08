Prestito con obbligo di riscatto, Miretti in un grande club che giocherà la Champions

Fabio Miretti lontano dalla Juventus, può sfidare i bianconeri in Champions: clamorosa ipotesi last minute

Al centro dei pensieri in casa Juventus vi è il futuro di Fabio Miretti, talentuoso e giovane centrocampista che a sorpresa potrebbe dire addio alla Juventus entro fine mese. Clamorosa ipotesi per il futuro del 21enne che, lontano dalla Torino bianconera, potrebbe giocare la Champions League.

Il nuovo progetto targato Thiago Motta sta lentamente prendendo forma con la Juventus che, numeri alla mano, ha tutte le carte in regola per fare bene e tornare ai vertici del calcio europeo. Una stagione, quella che sta per aprirsi in via ufficiale, che vedrà il tanto atteso ritorno in Champions League dopo un anno di purgatorio a causa della penalizzazione per le plusvalenze fittizie che estromise l’allore squadra di Allegri, cedendo il posto al Milan. Cristiano Giuntoli sta lavorando senza sosta per completare, reparto dopo reparto, le idee accumulate nelle ultime settimane. Assecondare Thiago Motta nel suo nuovo percorso bianconero: fino a questo momento, il ds ci è riuscito.

Perché calciatori del valore di Douglas Luiz e Khèphren Thuram hanno fatto dimenticare a tempo di record l’amara e pesante partenza a zero di Adrien Rabiot. Il francese, ancora svincolato, è solo un ricordo lontano. A questo punto proprio l’approdo a Torino di due innesti di grande spessore internazionale in quella zona del campo sembrerebbe avvicinare Fabio Miretti alla partenza. L’addio alla Juve potrebbe essere più vicino del previsto: la soluzione, a sorpresa, è dietro l’angolo.

Miretti lascia la Juve: ecco la prima offerta

In scadenza il 30 giugno 2028 con il club torinese, Fabio Miretti sembrerebbe essere finito nel mirino di una delle società straniere più blasonate. E così, a sorpresa, la sua permanenza alla Juventus potrebbe essere agli sgoccioli: ci sono tutti i presupposti per l’addio entro fine agosto.

Nella passata stagione agli ordini di Massimiliano Allegri ha racimolato 28 presenze complessive con 2 gol e 2 assist vincenti. Quelle che potrebbero essere state le ultimissime presenze in Serie A del classe 2003. Perché il Celtic di Glasgow starebbe valutando una primissima offerta per convincere la Juve e lo stesso Miretti a valutare un divorzio clamoroso. Prestito con obbligo di riscatto la prima ipotesi che il club scozzese starebbe vagliando, nella speranza che il club bianconero accetti la proposta.

Non è escluso che, dopo i primi contatti, si possa giungere anche ad una cessione a titolo definitivo. Magari con un’opzione di ricompra in favore della Juventus, ad un prezzo leggermente più elevato. La partenza di Miretti, che tra le altre cose giocherebbe la Champions League, potrebbe aprire anche ad un ultimo affare, un colpo last minute che i tifosi entro fine mese non si aspettano in quella zona del campo. Staremo a vedere se alla fine il Celtic avrà la meglio.