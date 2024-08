Tiro mancino Juventus: l’affare sul gong riscrive il mercato

La Juventus sta pensando ad un nuovo colpo di mercato da mettere a segno durante gli ultimi giorni di agosto.

Sono giorni concitati dal punto di vista del calciomercato per Cristiano Giuntoli e tutta la squadra mercato della Juventus impegnata su più fronti per cercare di sistemare l’organico a disposizione di Thiago Motta sia in entrata che in uscita.

Il campionato è ormai alle porte e la rosa a disposizione di Thiago Motta è ancora lontana dall’essere sistemata sia per quello che riguarda gli acquisti che per le cessioni. Il tecnico italo-brasiliano ha concordato le scelte con la società che ha stilato una lista di giocatori pronti ad essere ceduti per fare cassa e sfoltire la rosa. Nel frattempo si lavora anche in entrata andando a cercare di sistemare gli ultimi dettagli per arrivare ai calciatori richiesti dall’allenatore ex Bologna.

Calciomercato Juventus, idea last minute: colpo in arrivo

La Juventus starebbe pensando seriamente a Domenico Berardi. L’attaccante del Sassuolo piace molto sia alla dirigenza della Juventus che a Thiago Motta che vedrebbe la punta della nazionale italiana sia in un ruolo di centravanti che come esterno destro offensivo nel suo scacchiere.

Domenico Berardi sta ancora recuperando dal grave infortunio che lo ha colpito nel finale dello scorso campionato e potrebbe tornare in campo verso la fine del mese di novembre. Il giocatore è stato spesso accostato alla Juventus durante gli ultimi anni con i bianconeri che non sono mai riusciti a trovare l’accordo definitivo con gli emiliani per il suo passaggio a Torino. Questa potrebbe essere la volta buona anche se permangono dei dubbi su quelle che sono le condizioni fisiche del classe 1994.

Sul giocatore c’è una forte concorrenza in Italia. Il Napoli e la Lazio seguono con attenzione il calciatore e sono pronte a sferrare un assalto verso la fine della sessione di calciomercato estiva. L’intenzione è infatti quella di provare ad abbassare le richieste economiche del Sassuolo e valutare al meglio la condizione fisica del calciatore che sta proseguendo il processo di recupero.

Durante i prossimi giorni ci saranno i primi contatti tra la Juventus ed il Sassuolo per capire la richiesta del club neroverde per quello che riguarda il proprio attaccante. La sensazione è che l’affare si possa chiudere positivamente sulla base di circa 15 milioni di euro più bonus per arrivare ad un massimo di 20 totali.