Accordo raggiunto, è fatta: una bandiera della Juve dice addio

Accordo raggiunto, il contratto verrà rescisso con effetto immediato: il giocatore si prepara a diventare free agent.

Poco meno di una settimana al debutto ufficiale della Juventus di Thiago Motta. I bianconeri scenderanno in campo per ultimi nella prima giornata di Serie A e lo faranno allo Stadium contro il Como di Cesc Fabregas, neopromosso in massima serie.

Il tecnico italobrasiliano ha sei giorni di tempo per risolvere quei problemi che sono emersi nelle amichevoli prestagionali: non è un caso che l’unico successo della Signora sia arrivato nel test “in famiglia” con la Next Gen. Per il resto, tante prestazioni sottotono, in cui la Juventus “mottiana” si è vista solamente a sprazzi. Prima la sconfitta, abbastanza netta, contro il Norimberga (squadra che milita nella cadetteria tedesca), poi il 2-2 con il Brest ed infine il 2-0 con l’Atletico Madrid di Diego Simeone. Risultati non entusiasmanti ma che alla fine non contano nulla, trattandosi solo di amichevoli. Ci dicono, tuttavia, che la transizione ad un nuovo sistema di gioco non sarà automatica: Motta avrà bisogno di tempo per trasferire i suoi concetti ad una squadra che in estate ha subito una sorta di rivoluzione.

Una delle tante novità che hanno caratterizzato gli ultimi mesi in casa Juve ha riguardato la porta. A difendere i pali bianconeri, da quest’anno, toccherà a Michele Di Gregorio.

🚨⚫️⚪️ Juventus and Wojciech Szczesny have now reached mutual agreement to terminate the contract with immediate effect.

Paperwork being prepared and checked; if all good, Szczesny leaves Juventus getting an important pay-out fee.

🇵🇱 Szczesny will be available as free agent. pic.twitter.com/f1OGarTu9E

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 13, 2024