La mega offerta travolge la Juve: il sogno di Giuntoli finisce qui

Beffa atroce in casa Juve ed ennesimo colpo fallito di questa estate. La mega offerta ha travolto i bianconeri, termina il sogno di Giuntoli

Nuova beffa dietro l’angolo per la Juve con un obiettivo di mercato che sfuma. Sono sempre di più i casi che vedono i bianconeri dover alzare bandiera bianca per uno dei giocatori che il club piemontese aveva messo nel proprio mirino. Da questo punto di vista le ultime settimane non sembrano essere nate sotto una buona stella per quanto riguarda il calciomercato juventino.

Starà sbagliando qualcosa anche Cristiano Giuntoli ma tant’è che da qualche settimana non si registrano colpi in entrata (al netto dei continui passi in avanti per Koopmeiners) e diversi obiettivi sfumano. Come Todibo, giusto per fare un esempio, ma anche come questo nuovo caso. Inoltre sulla società pende anche la spada di Damocle relativa a Federico Chiesa, messo alla porta ma ancora senza trovare un acquirente. I tifosi iniziano a spazientirsi e lo mostrano sui social, probabilmente anche Thiago Motta vorrebbe maggiori certezze a pochi giorni dal via della stagione ma per ora mantiene la calma.

Game over Juve, termina il sogno di Giuntoli: il giocatore si trasferisce altrove

Intanto nulla da fare per Cristiano Giuntoli che vede sfumare il suo sogno forse definitivamente. Game over per le speranze bianconere. Ironia della sorte si trattava proprio del giocatore che la società aveva messo nel mirino per sostituire Chiesa.

C’erano state alcune voci, infatti, a giugno che vedevano possibile uno scambio con il Manchester United per portare il figlio d’arte in Inghilterra e Jadon Sancho a Torino. L’inglese, in cerca di rilancio, è pronto ad una nuova avventura, lontano dallo United dove ha trovato diverse difficoltà. Acquistato dal Borussia Dortmund per una cifra di circa 73 milioni di sterline nel 2021, il giocatore non ha dimostrato di valere un investimento così importante e di sicuro i Red Devils non potranno rientrare nella cifra spesa tre estati fa.

Come riportato da Football Insider, un nuovo club sarebbe pronto ad investire una cospicua somma al Manchester: si tratta del PSG che da qualche tempo sta seguendo il classe 2000. La pista Juve non è ancora tramontata, fin quando il giocatore non si muoverà dallo United tutto può accadere. Ma è chiaro che se i campioni di Francia dovessero fare sul serio, diventerebbe complicato per i bianconeri poter dire ancora la loro. Nei prossimi giorni può esserci l’affondo decisivo da parte dei transalpini.