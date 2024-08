Ufficiale, arriva per 12 milioni: il club bianconero ha un nuovo attaccante

Il club bianconero ha annunciato l’arrivo del nuovo attaccante: acquisto da 12 milioni di euro, è già nel giro della nazionale

Manca sempre meno all’inizio dei campionati, così come al termine della sessione estiva di calciomercato ed i vari club stanno cercando di chiudere in fretta le operazioni pendenti per ritrovarsi le squadre complete ai nastri di partenza della nuova stagione.

Diversamente dagli altri anni, in questa sessione estiva si è speso molto meno, segno di come la situazione economica di vari club e top club non sia del tutto rosea, costringendoli a tenere d’occhio il bilancio prima di mettere mano al portafoglio. Nonostante ciò, c’è sempre spazio per alcuni colpi, soprattutto quelli di prospettiva e questo non può che essere un bene per i giovani che aspettano il loro momento per risplendere.

Lo stesso discorso lo si può fare per la Premier League, da sempre regina del mercato ed anch’essa costretta a frenare le proprie spese in questa estate. Anche i club inglesi hanno così iniziato a puntare più su colpi low cost ed un esempio è il Newcastle che ha deciso di puntare su un giovane per il proprio attacco, acquistando William Osula, attaccante danese di 20 anni, dallo Sheffield United per modica cifra di 12 milioni di euro.

Newcastle, ufficiale l’arrivo di Osula: affare da 12 milioni di euro

Tramite un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito e sui suoi canali social, il Newcastle ha annunciato l’arrivo dell’attaccante danese William Osula dallo Sheffield United, club retrocesso in Championship al termine della scorsa Premier League. Per il giocatore classe 2003, i Magpies hanno investito circa 12 milioni di euro, puntando molto sul suo potenziale nonostante l’ultima stagione di Premier non sia stata esaltante.

Con il club biancorosso, infatti, Osula ha collezionato 21 presenze nella passata stagione senza mai andare a segno e ciò lascia perplessi i tifosi del Newcastle che si chiedono per quale motivo il loro club abbia deciso di investire tale somma per lui. I Magpies, però, hanno fiducia in Osula e sono convinti di aver puntato su un ottimo giocatore anche in ottica futura considerato che è nel giro della nazionale danese u-21, con la quale ha collezionato 1 gol in sei presenze.

Per Osula, invece, l’arrivo al Newcastle rappresenta l’opportunità di mettersi ancora in mostra in Premier League, sperando che le cose vadano meglio rispetto all’ultima stagione passata ai Blades.