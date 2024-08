Affare saltato: per la Juve i guai non finiscono mai

Affare saltato, niente effetto domino (per il momento): Giuntoli costretto ad aspettare ancora per ufficializzare l’esterno.

Ferragosto, vacanze (per chi può), caldo afoso e intrighi di calciomercato. Uno di questi sta riguardando da vicino anche la Juventus, che ha bisogno di sostituire un giocatore del calibro di Federico Chiesa, fuori dal progetto di Thiago Motta. L’esclusione dell’ex Fiorentina dai convocati per le ultime amichevoli disputate dai bianconeri aveva fatto suonare un campanello d’allarme, poi c’ha pensato lo stesso tecnico a chiarire tutto davanti ai microfoni dei giornalisti.

Prima di ascoltare le eventuali offerte per l’esterno della nazionale italiana, però, Cristiano Giuntoli deve chiudere per il suo sostituto. Il nome che ormai da settimane viene quotidianamente accostato alla Signora è quello di Nico Gonzalez. Sì, un altro giocatore della Fiorentina che è in procinto di atterrare a Torino dopo lo stesso Chiesa – trasferitosi nel capoluogo meneghino nell’estate 2020 – e Vlahovic, che nel gennaio 2022 sposò la causa bianconera facendo infuriare i tifosi viola. Stavolta la piazza fiorentina potrebbe non fare le bizze, anche perché la cessione di Gonzalez è legata all’arrivo di Albert Gudmundsson, il trequartista del Genoa che i gigliati stanno inseguendo da diversi mesi.

Affare saltato, Fabio Silva si allontana dal Genoa: non si sblocca la trattativa per Gonzalez

Un classico effetto domino che, tuttavia, viene rinviato giorno dopo giorno. Il Genoa infatti non si priverà dell’islandese prima di aver trovato un sostituto.

Negativa la risposta dei Wolves al Genoa per Fabio Silva. Il club inglese non ha accettato la proposta di prestito con diritto. — Matteo Moretto (@MatteMoretto) August 15, 2024

I rossoblù hanno messo nel mirino Fabio Silva del Wolverhampton. Sembrava tutto fatto ma nella giornata odierna c’è stato un forte rallentamento.

Il club inglese ha detto no alla proposta del Genoa (prestito con diritto di riscatto). E di conseguenza la Fiorentina dovrà attendere ancora per poter ufficializzare Gudmundsson. Non una buona notizia per la Juve, costretta ad aspettare per quanto riguarda l’annuncio del nazionale argentino, che ha già trovato l’accordo con il responsabile dell’area tecnica della Signora ed il suo staff.