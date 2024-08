Mancata iscrizione al campionato: Inter rovesciata, risposta UFFICIALE

Mancata iscrizione al campionato, ecco la risposta della Commissione di vigilanza sulle presunte irregolarità.

Nel prossimo fine settimana la Serie A riaprirà finalmente i battenti ed in questi giorni caldi – meteorologicamente parlando – sotto l’ombrellone si sprecano i pronostici su chi si aggiudicherà lo scudetto nella stagione 2024-25. In attesa che il mercato si concluda e dia maggiori indicazioni, al momento davanti a tutti ci sono i campioni d’Italia dell’Inter. Sì, è ancora la squadra di Simone Inzaghi la grande favorita per il tricolore.

I nerazzurri non hanno cambiato praticamente nulla rispetto alla scorsa stagione ed hanno aggiunto elementi importanti come l’ex napoletano Zielinski e l’attaccante iraniano Taremi, entrambi arrivati a parametro zero. Inzaghi attende altri colpi da qui a fine agosto ma può comunque contare su un gioco collaudato e sulla rosa più assortita della massima serie, la cui esperienza ha fatto la differenza nell’ultimo campionato. Confermarsi, però, non è mai semplice e stavolta l’Inter dovrà fare i conti con una Juventus che ha cambiato completamente pelle e che potrebbe ulteriormente rafforzarsi nelle prossime settimane.

Mancata iscrizione al campionato, la risposta della Covisoc a “Jdentità Bianconera”

Continua a far discutere, intanto, la situazione finanziaria del club meneghino, che dallo scorso maggio ha un nuovo proprietario, il fondo nordamericano Oaktree.

Questa la risposta ufficiale della #Covisoc all’esposto di @fondazionejb sull’iscrizione al campionato dell’#Inter. Dunque esiste l’esposto ed esiste anche la risposta ufficiale (accontentati i negazionisti). Vedremo quali saranno prossimi step… pic.twitter.com/vQ142EhxKU — Mirko Nicolino (@mirkonicolino) August 14, 2024

La precedente proprietà (Suning), infatti, non è riuscita ad estinguere il debito contratto con Oaktree ed è stata costretta a cedere l’Inter.

La fondazione “Jdentità Bianconera”, a tal proposito, aveva presentato un esposto alla Procura della Repubblica, alla Procura della FIGC ed alla Covisoc, sulle presunte irregolarità in relazione all’iscrizione del club nerazzurro allo scorso campionato. Sul proprio profilo X il giornalista Mirko Nicolino ieri ha pubblicato la risposta della Covisoc, con tanto di carta bollata: “Si riscontra l’esposto in oggetto – si legge nella nota – e si comunica che questa Commissione nell’ambito delle definite prerogative riconosciute dalle NOIF e dalle altre disposizioni legislative federali e compatibilmente con i mezzi e le risorse a disposizione, oltre che nel rispetto delle autonome attività d’indagine delle autorità competenti, non mancherà di prendere in esame gli elementi prospettati da codesta Federazione“.