Messaggio d’addio: nuova cessione della Juventus

Arriva il messaggio commovente da parte del calciatore che ha lasciato ufficialmente la Juventus. “Questo non è un addio, ma un arrivederci”

Continua la politica di Thiago Motta nella Juventus. Il nuovo tecnico, sin dal primo giorno di insediamento nella Continassa, è stato fin troppo chiaro con società e calciatori: chi non rientra nei suoi piani è libero di trovarsi una nuova sistemazione. Tanto è vero che la lista degli esuberi è molto lunga, anche se il tempo a disposizione per concretizzare gli affari in uscita è molto poco visto che il calciomercato estivo sta per chiudere.

Tra i calciatori che continuano ad allenarsi a parte e con il loro preparatore atletico privato spuntano i nomi di Federico Chiesa, Weston McKennie, Mattia De Sciglio, Daniele Rugani e molti altri ancora. Nelle ultime ore, invece, si è concretizzato l’addio di Wojciech Szczesny che ha rescisso il contratto con la ‘Vecchia Signora’. Per lui si prospetta un clamoroso ritorno in Premier League proprio all’Arsenal che lo ha lanciato.

Anche se a catturare l’attenzione ci ha pensato un altro ex bianconero. Stiamo parlando di Nikola Sekulov che ha accettato l’offerta proveniente dalla Serie B: il manager della Sampdoria, Andrea Pirlo, lo ha voluto fortemente per andare a rinforzare il reparto offensivo dei blucerchiati. Il nazionale della Macedonia del Nord, attraverso il suo profilo Instagram, ha voluto salutare l’ambiente bianconero con un post commovente.

Juventus, Sekulov saluta: “Non è un addio, ma arrivederci”

Dopo aver fatto parte della Next Generation di Paolo Montero e l’esordio in Serie A nella sconfitta, all’Olimpico, contro la Lazio Sekulov ha deciso di giocarsi tutte le sue carte in B. La Sampdoria, infatti, è stata una delle poche squadre a muoversi in maniera concreta nei suoi confronti, tanto da chiudere l’affare in prestito con obbligo di riscatto.

Otto anni quelli che ha vissuto tra le fila dei bianconeri e che difficilmente potrà dimenticare in un attimo. Nel post precisa di essersi sentito onorato di aver rappresentato i colori bianconeri e di aver fatto del suo meglio con quella maglia. Poi rivela: “Ho avuto il privilegio di allenarmi con campioni che solo in TV potevo ammirare. Ho vissuto emozioni forti: gioia, dolore, felicità e rabbia“.

Alla Juventus, precisa, Sekulov è cresciuto non solo come calciatore ma soprattutto come uomo. Non sono mancati i ringraziamenti nei confronti della società, compagni di squadra e tifosi che lo hanno supportato. In conclusione rivela: “Il bianconero non è solo un colore, ma una parte di me. Non è un addio, ma un arrivederci“.