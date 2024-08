Ora è ufficiale: la Juventus ha preso il nuovo attaccante

Il calciomercato della Juventus è ad un punto di svolta: affare fatto, ecco il nuovo attaccante per mister Thiago Motta

Ci sarà da attendere due settimane per la chiusura della sessione estiva di calciomercato ma di novità importanti e rivelanti in casa bianconera continuano ad arrivare. Un mercato che ha visto potenziato soprattutto il reparto mediano e che adesso accoglierà un nuovo attaccante.

Il club di Torino si è dato da fare e già nelle prime settimane dopo l’apertura della sessione estiva Cristiano Giuntoli ha portato in bianconero sia Douglas Luiz che Khèphren Thuram, due pedine che il ds della Juventus aveva cerchiato in rosso sulla sua personalissima lista già da parecchio tempo. Adrien Rabiot, che ha salutato a parametro zero, è quindi stato sostituito più che degnamente. Ma non è finita qui. Perché dopo Juan Cabal la difesa bianconera è pronta ad abbracciare anche Pierre Kalulu, in uscita dal Millan ed in arrivo in prestito oneroso con diritto di riscatto: il tutto, sembra, a meno di 20 milioni di euro complessivi.

A questo punto, ad ormai una manciata di ore dall’esordio in campionato all’Allianz Stadium contro il Como, è l’attacco il reparto maggiormente attenzionato da Giuntoli. Perché resta cruciale la cessione di Federico Chiesa, corteggiatissimo dalla Roma e che dovrebbe dire addio nei prossimi giorni visto il mancato rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno 2024.

Juve, nuovo bomber: è tutto fatto

A questo punto, però, la novità più rivelante arriverà in entrate con un colpo praticamente già ufficiale che potenzierà il reparto da qui ai prossimi anni: la scelta è stata fatta. Uno sguardo al presente ma soprattutto al futuro.

Perché la Juventus, per potenziare la Primavera, ha già messo a segno un nuovo affare direttamente dal calcio spagnolo. Un attaccante giovane e di grandi prospettive.Si tratta di Ivan Lopez Comellas, classe 2007 che arriva direttamente dal Deportivo Alaves. Dopo la firma di Djhal mister Magnanelli può esultare con il secondo colpo dell’estate per l’attacco della Juventus Primavera. Il giovane calciatore si è già aggregato al nuovo gruppo ed è pronto a mettersi in luce nel campionato Primavera mostrando tutte le sue qualità.

La #Juventus pesca in Spagna il centravanti del futuro: Ivan Lopez Comellas, classe 2007, proveniente dal Deportivo Alaves. Giocherà in Primavera: visite mediche in corso. #calciomercato pic.twitter.com/rTXpT7hUHG — Giovanni Albanese (@GiovaAlbanese) August 14, 2024

Il giornalista sporitvo Giovanni Albanese aveva anticipato l’affare nelle scorse ore e adesso la Juventus può effettivamente contare sul giovane talento considerato uno dei prospetti più promettenti della sua generazione. Con uno sguardo attento al futuro, Giuntoli e la dirigenza bianconera continuano a rinforzare pesantemente anche la Juventus Primavera.