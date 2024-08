Thiago Motta lo chiama, lui risponde nì: la Juve ci sta per ricascare

Thiago Motta lo chiama, l’allenatore bianconero sta provando a convincerlo: gli ha anche spiegato dove intende farlo giocare.

Man mano che ci si avvicina alla deadline del mercato estivo – mancano solo due settimane al fatidico gong – aumenta considerevolmente il volume di lavoro per il responsabile dell’area tecnica bianconera Cristiano Giuntoli. Il tempo sta per scadere la Juventus non ha centrato tutti quelli che erano i suoi obiettivi in questa finestra dei trasferimenti.

Motivo per cui lo staff giuntoliano non può permettersi pause neppure a Ferragosto. Ci sono gli esuberi da piazzare ed almeno altri tre-quattro colpi da mettere a segno, in diverse zone di campo. Tra i reparti da rinforzare abbiamo anche la difesa: dopo che è sfumato l’affare Todibo – il francese ex Nizza alla fine ha detto di sì al West Ham, trasferendosi in Inghilterra – la Signora ha rivolto le proprie attenzioni a Pierre Kalulu, difensore di proprietà del Milan che nelle ultime due stagioni ha accumulato parecchie presenze nel nostro campionato. Un profilo che può fare al caso di Thigo Motta, trattandosi di un giocatore che può ricoprire più ruoli nel reparto arretrato. Terzino, ma anche centrale.

Thiago Motta lo chiama, ore di riflessione per Kalulu

La Juventus nei giorni scorsi ha trovato l’accordo con il club rossonero ma manca quello con gli agenti del calciatore cresciuto nel Lione, a Milano dal 2020.

I dettaglihttps://t.co/DCNVv4cAzR — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 15, 2024

Kalulu, infatti, non sarebbe convinto della formula dell’operazione – si tratta di un prestito con diritto di riscatto. E poi vuole capire se il nuovo allenatore del Milan, Paulo Fonseca, ha intenzione di puntare anche su di lui. Nel capoluogo meneghino, infatti, Kalulu si trova bene. Il giornalista Peppe Di Stefano di Sky Sport ha svelato che il giocatore transalpino sta riflettendo sul da farsi e che neppure la discussione telefonica con Thiago Motta – l’italobrasiliano gli ha spiegato dove ha intenzione di farlo giocare – gli abbia fatto cambiare idea.