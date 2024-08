Chiesa nella Capitale con lo scambio: trattativa lampo

Calciomercato Juventus, i bianconeri hanno provato a sondare la fattibilità di una trattativa cercando di inserire Chiesa come contropartita: ecco l’esito

Tra le diverse priorità in questa finestra estiva di calciomercato, per la Juventus c’è sicuramente il nodo rappresentato dal futuro di Chiesa. Ormai ai margini del progetto bianconero, il figlio d’arte è considerato molto più di un semplice esubero. Ragion per cui l’area tecnica della ‘Vecchia Signora’ sta cercando in tutti i modi di intavolare una trattativa e cederlo.

A tal proposito, non è passata sotto silenzio l’ultima indiscrezione rilanciata da Sky Sport, secondo cui il Chelsea e la Juventus avrebbero provato a capire la fattibilità di uno scambio tra Chiesa e Sterling. A tal proposito, nella giornata di ieri ci sarebbero stati dei contatti tra i club per provare a capire i margini per imbastire una trattativa. Valutazioni dei cartellini divergente e richieste di ingaggio considerate non in linea con quanto proposto, però, avrebbero fatto decadere questa prospettiva. Tuttavia, non è escluso che le strade di Chiesa e quelle di Sterling possano incrociarsi. La Juventus, infatti, aveva effettuato dei sondaggi esplorativi per l’ex ala offensiva del Manchester City già nei giorni scorsi. Di contro, non è escluso che i Blues possano ritornare a fare valutazioni importanti su Chiesa dopo aver ceduto proprio Sterling, che potrebbe rappresentare un’opzione last minute per Giuntoli. Tenendo presente le ben note richieste d’ingaggio, variabile tutt’altro che banale.