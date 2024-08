Decolla la cessione: Giuntoli si libera di un esubero

La Juventus è pronta a liberarsi di un esubero presente in rosa con i bianconeri pronti a sfoltire il proprio organico.

Tempo di addii in casa Juventus con i bianconeri che stanno sfoltendo la propria rosa per diminuire il numero di calciatori a disposizione di Thiago Motta.

In queste ultime ore stanno giungendo buone notizie per la Juventus che appare ad un passo dal salutare un calciatore che non rientra più nei piani del club. Nelle scorse ore è stato trovato l’accordo con Szczesny per l’addio del portiere polacco che ha rescisso il contratto con il club. Un altro addio è alle porte con i bianconeri che sono pronti a chiedere un minimo indennizzo per il cartellino del proprio tesserato.

Calciomercato Juventus, tempo di addii: un esubero sta per andare via

Stando a quanto affermato da Nicolò Schira su X, il Como si sarebbe inserito in maniera decisa nella corsa a Mattia De Sciglio. Il terzino è da tempo nel mirino del Monza ma i lariani appaiono maggiormente decisi ad affondare il colpo per l’ex giocatore del Milan.

Pupillo di Massimiliano Allegri, Mattia De Sciglio non rientra nei piani della nuova Juventus di Thiago Motta con il tecnico italo-brasiliano che ha concordato con la società la cessione del terzino destro, destinato a lasciare la squadra durante i prossimi giorni di mercato. L’esterno è da tempo nel mirino del Monza con Adriano Galliani che sta valutando di metterlo a disposizione di Alessandro Nesta ma l’alto ingaggio del giocatore rappresenta al momento un ostacolo difficile da superare.

La Juventus, dal canto suo, si accontenterebbe di un indennizzo di poco inferiore al milione di euro per lasciar partire il giocatore classe 1992 che ha un contratto fino al giugno del 2025. Il Como appare intenzionato ad accontentare le richieste sia del calciatore che della Juventus, mettendo a disposizione di Cesc Fabregas un giocatore di esperienza internazionale per provare ad aumentare ancora il livello della squadra.

La sfida di lunedì, valida per la prima giornata di campionato, sarà un’occasione per i due club di parlare del futuro del terzino destro. Il giocatore potrebbe così proseguire la sua carriera in Serie A nonostante ci siano degli interessamenti nei suoi confronti anche dalla MLS. Restano alla finestra anche se non hanno preso contatti con la Juventus, sia Parma che Venezia, pronte a valutare il colpo nel caso in cui non dovessero andare in porto le altre trattative.