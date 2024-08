Juventus, energia al potere: accordo masterclass UFFICIALE

Un nuovo accordo è stato ufficializzato nelle scorse ore e i tifosi della Juventus non potrebbero esserne più felici: arriva l’annuncio

Pochi giorni e la chiusura del calciomercato estivo sarà ufficiale. Cristiano Giuntoli sta continuando a scandagliare le possibilità, soprattutto in entrata. Ma i nuovi colpi dipenderanno, in maniera abbastanza diretta, dalle cessioni che saranno ufficializzate da qui a fine agosto.

In primis quella di Federico Chiesa che è stato ufficialmente scaricato dalla società piemontese. Niente rinnovo e col contratto in scadenza il 30 giugno 2025, il figlio d’arte ha già virtualmente le valigie in mano: da capire ancora quale sarà la prossima destinazione dopo i rumors riguardanti Roma prima e Milan poi. Ad ogni modo le novità per la Juventus e i suoi tifosi arriva da un nuovo accordo che potrebbe portare sviluppi decisamente importanti, tra presente e futuro.

Solo poche ore fa come un fulmine a ciel sereno è arrivata l’ufficialità di un nuovo sponsor che sosterrà i bianconeri da qui ai prossimi anni. Un accordo che porterà giovamenti rilevanti e non solo dal punto di vista economico ma anche dell’immagine. Uno degli sportivi più amati si è ‘unito’ al club bianconero: ecco di chi si tratta.

Juve, accordo da urlo: è il nuovo sponsor

Attraverso un comunicato sui suoi portali social e non solo, la Juventus ha annunciato una nuova collaborazione. Quella con PRIME, bevanda che sta rivoluzionando il mondo dell’idratazione in ambito sportivo, creata da KSI e dallo youtuber, ex campione degli Stati Uniti in Wwe e pugile Logan Paul.

PRIME è da poche ore la nuova bevanda sportiva ufficiale del club bianconero. Si tratta di uno dei leader del settore delle bevande che offre agli atleti un’idratazione ben superiore a quella garantita dalla concorrenza: basti pensare che nel biennio, da quando è stata lanciata sul mercato, è diventata tra le più famose e commercializzate, in primis negli Stati Uniti. “Un’ulteriore prova dell’attrattiva della Juventus per le giovani generazioni”, si legge nel comunicato che la società piemontese ha diramato nelle scorse ore.

“PRIME ha fatto tanta strada negli ultimi anni, lavoriamo costantemente per migliorare con ogni partnership”, le parole di Logan Paul e KSI. “Non potremmo essere più grati alla Juventus di essersi unita alla nostra missione di diventare la fonte numero uno di carburante e idratazione per atleti”.

Idratati con il meglio. 𝐆𝐎 𝐏𝐑𝐈𝐌𝐄. 🥤💧@PrimeHydrate, bevanda sportiva ufficiale della Juventus ⤵️ — JuventusFC (@juventusfc) August 14, 2024

Un entusiasmo più che comprensibile vista la portata dell’operazione che potrebbe portare la tifoseria bianconera, la più corposa d’Italia, ad espandersi verso confini ben più lontani. E con Logan Paul e Prime, adesso, questa strada risulta essere sicuramente più in discesa.