Juventus tradita sul gong: uragano nerazzurro, così salta tutto

Juventus tradita sul gong, panico Giuntoli: nuovo “dispetto” all’orizzonte da parte del club bergamasco.

Lunedì è in programma l’esordio in campionato con il Como ma in casa Juventus in questo momento continua ad essere il mercato il grande protagonista. Mentre Thiago Motta e i suoi uomini lavorano in vista del match con i lariani, tornati in Serie A dopo oltre 20 anni, il direttore tecnico Cristiano Giuntoli sta facendo il possibile affinché si sblocchino le trattative attualmente in piedi, sia in entrata che in uscita.

Le incognite, a due settimane dal gong, sono ancora parecchie. La Signora deve chiudere gli affari Koopmeiners e Gonzalez, ma al contempo deve piazzare i numerosi esuberi. Il nazionale argentino potrebbe essere il prossimo acquisto dopo che la Fiorentina ha ormai in pugno Albert Gudmundsson, arrivato a Firenze questa mattina per sostenere le visite mediche. L’islandese “libera” di fatto l’ex Stoccarda, che ha già trovato da tempo l’accordo con la Juventus: la palla, adesso, passa alla società gigliata, con il presidente Rocco Commisso che dovrà dare l’ok per il trasferimento del giocatore a Torino. Per Koopmeiners, invece, la sensazione è che bisognerà aspettare ancora qualche giorno.

Juventus tradita sul gong, l’Atalanta adesso vuole Kalulu

L’Atalanta, proprietaria del cartellino del centrocampista olandese, non ha intenzione di fare sconti a Giuntoli, che sta provando in tutti i modi ad avvicinarsi alla cifra richiesta dalla Dea.

L’Atalanta torna ad informarsi su Pierre Kalulu, in uscita dal Milan. Dopo i sondaggi degli ultimi giorni, il club nerazzurro vuole provare a capire se ci sono margini per un possibile inserimento tra Kalulu e la Juventus. L’affare tra il difensore francese e il club bianconero… — Matteo Moretto (@MatteMoretto) August 16, 2024

Ma i “dispetti” dei bergamaschi non finiscono qui. Nelle ultime ore, infatti, si parla sempre più insistentemente di un interesse dell’Atalanta per Pierre Kalulu, obiettivo della Juventus per la difesa. I bianconeri, dopo aver essersi accordati con il Milan per il prestito con diritto di riscatto, sono ancora in attesa della risposta del giocatore. Secondo il giornalista Matteo Moretto la Dea vuole provare a capire se ci siano i margini di un inserimento nella trattativa tra il difensore transalpino e la Signora.