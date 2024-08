La scelta semina il caos, Juventus ‘bastonata’: ha fatto tutto Koopmeiners

Una decisione che ha scatenato l’ira dei tifosi: Koopmeiners-Juventus, è successo davvero nelle scorse ore

Di sogni in sede di mercato la Juventus ne ha provati a coltivare parecchi nel corso degli ultimi mesi. Il lavoro di Cristiano Giuntoli è stato encomiabile, specialmente a centrocampo. Ma dopo gli arrivi di Khèphren Thuram e Douglas Luiz resta viva, vivissima la possibilità che si possa concretizzare un altro grande colpo.

Quello legato a Teun Koopmeiners, gioiello dell’Atalanta su cui Cristiano Giuntoli ha messo gli occhi già dalla scorsa estate. Un profilo considerato perfetto per i bianconeri, per fare il salto di qualità anche in ambito europeo. E così sembra proprio che il cerchio possa chiudersi nel migliore dei modi per la gioia di Thiago Motta. Ma andiamo con ordine. Perché la dirigenza bianconera già ad inizio estate era tornata a sondare il terreno con la dirigenza della ‘Dea’ per capire quale fosse la richiesta ufficiale dell’Atalanta. 60 milioni di euro, che negli ultimi giorni sembrerebbero poter scendere a 55.

Da lì in poi una fase di stallo, di attesa per capire se e come agire in via concreta. Dopo aver vinto l’Europa League da grande protagonista con addosso la maglia nerazzurra, qualcosa sembra essere scattato nella testa di Koopmeiners. Considerare il ciclo a Bergamo ormai chiuso, la voglia di mettersi alla prova in una grande piazza come quella torinese. Tutto torna, anche se la decisione presa qualche ora fa è stata a dir poco incredibile: e i tifosi non sono mai stati tanto furiosi.

Caos Juve: è bufera per la scelta di Koopmeiners

L’Atalanta ci ha provato in ogni modo a tenere testa al Real Madrid, nella Supercoppa Europa. Uno scenario già visto, con la ‘Dea’ che ha tenuto botta per quasi un’ora prima di soccombere sotto i colpi di Bellingham prima e Mbappè poi. Ma ciò che ha fatto scalpore è stata l’assenza di Koopmeiners.

Il nazionale olandese si sta preservando in vista di un suo imminente passaggio alla Juventus. Ancora più discutere le parole del giornalista e telecronista Massimo Marianella che durante il commento del match, si è lasciato andare ad un giudizio sulle assenze dei nerazzurri. Tra queste, ovviamente, in primo piano quella dell’ex AZ Alkmaar. “Le scelte un pò così di Koop…” ha sentenziato Marianella, riferendosi al forfait del centrocampista ormai proiettato verso il trasferimento a Torino.

Sui social i tifosi non l’hanno presa benissimo, attaccando apertamente il telecronista la frase un pò infelice. Il rimarcare l’intenzione di rinunciare a una partita tanto importante per l’Atalanta per focalizzarsi già sulla prossima avventura alla Juventus. Un momento imbarazzante che ha scatenato l’ira dei tifosi. Il calciomercato e i suoi scenari, d’altronde, non può accontentare proprio tutti.