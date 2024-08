La Juventus non è più sola: penalizzazione in classifica senza precedenti

La Juventus non è più sola: clamorosa penalizzazione in classifica da parte del top club. Una sanzione senza precedenti, incubo retrocessione

Due campionati fa la Juve fu fortemente penalizzata dalle note vicende societarie. Il tutto portò, dopo diversi gradi di giudizio, a dieci punti di penalizzazione in classifica e all’esclusione (da parte dell’UEFA) dalle coppe per un anno. Tra manovra stipendi e problemi finanziari, dettati dal mancato rispetto delle norme relative al Fair Play Finanziario, ai bianconeri non fu perdonato nulla.

I piemontesi furono tra i primi a ricevere una punizione così severa per questi motivi, tanto da far storcere il naso a molti. L’anno scorso, invece, abbiamo avuto la prova come i problemi non riguardavano solo la Juve (e questo si sapeva) ma anche altri diversi club che hanno ricevuto giustamente delle penalità a tal proposito. Specialmente in Premier League il campionato per antonomasia dove in sede di mercato non si guarda ai costi. E così hanno rischiato tantissimo Nottingham Forrest ed Everton, salvate dalla retrocessione per un ciuffo di punti.

Come la Juve: clamorosa penalizzazione in classifica, incubo retrocessione!

I problemi nel campionato inglese però non finiscono di certo qui. Ci sono altre situazioni sotto gli occhi degli inquirenti e specialmente un top club rischia di far presto “compagnia” alla Juve. Anzi, la sua situazione sarebbe molto più grave rispetto a quella dei torinesi di qualche anno fa. Ci riferiamo al Manchester City.

Il club di Pep Guardiola è tanto forte in campo quanto ricco di problemi fuori. Secondo quanto riferito da The Athletic, che ha raccolto l’opinione di un dirigente di Premier League, per i citizens presto potrebbero esserci guai seri. Le violazioni del FPF sarebbero così gravi da dover portare alla retrocessione in Championship, la serie B inglese! Si vocifera di ben 70-80 punti di penalizzazione!

I capi di accusa sono ben 115 e le violazioni sarebbero iniziate nel 2009! L’udienza comincerà tra un mese e durerà circa dieci settimane. I media inglesi riportano come la posizione dei vertici societari è di fiducia, negando qualsiasi illecito, pur non volendo commentare la vicenda. Ad ogni modo le voci di queste presunte violazioni del FPF ci sono da tempo per il City e c’è chi è pronto a scommettere su questa clamorosa retrocessione. In questo caso, sì, la Juve non sarebbe di certo la squadra più penalizzata da vicende extra-sportive.