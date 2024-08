Niente Koopmeiners, bomba Juve: “Valore spropositato”

Niente Teun Koopmeiners, scoppia la bomba in casa Juve con tanto di annuncio: “Valore spropositato per l’olandese, con quei soldi meglio…”

Il tormentone dell’estate in casa Juventus è sicuramente Teun Koopmeiners. Pur restando molto vicino all’approdo a Torino, passano i giorni e l’olandese è sempre più un caso. La fumata bianca tanto desiderata con l’Atalanta non arriva anche perché gli orobici si sono dimostrati un osso duro nella trattativa, giocando al rialzo e non volendo cedere ad una diretta concorrente il proprio giocatore migliore.

Alla fine l’affare dovrebbe farsi, ma c’è anche chi sta iniziando a storcere il naso e preferirebbe virare su altri nomi. Niente Koopmeiners, ma qualcuno più alla portata a livello economico. “Valore spropositato”, fanno sapere da Torino. In effetti i Percassi sono bottega cara e hanno sempre dichiarato che il classe ’98 potrà essere anche ceduto ma solo alle loro condizioni. Nonostante l’ex AZ spinga per andare via con Gasperini costretto anche a metterlo fuori rosa.

Koopmeiners costa troppo: arriva l’annuncio dell’esperto

Koop è un vecchio pallino di Giuntoli, lo sta inseguendo da diversi anni, quando era al Napoli e il calciatore ancora all’AZ. Finalmente potrebbe coronare il sogno di acquistarlo e metterlo a disposizione di Thiago Motta ma per farlo sta sudando le proverbiali sette camice.

Il giornalista Luca Gramellini ha detto la sua su “X”, bocciando di fatto questa trattativa, per lui troppo costosa. “Opinione personale sulla vicenda Koopmeiners. Non discuto il valore del giocatore, ma siccome ogni obiettivo cercato dalla Juventus assume un valore economico spropositato, a 52+7 di bonus, mi spiace, lo lascerei a Percassi. Mi fionderei su Samardzic che costerebbe molto meno“, è il pensiero da parte dell’opinionista condiviso da alcuni tifosi.

I quasi 60 milioni spesi per l’olandese sono troppi per le casse bianconere, soprattutto in un periodo di spending review. Meglio virare sul centrocampista dell’Udinese, che costerebbe almeno la metà rispetto il giocatore della Dea. Ad oggi però la realtà dice diversamente. E quindi Koopmeiners vicino alla firma con la Juve mentre al suo posto all’Atalanta dovrebbe arrivare proprio Samaradzic. Le due trattative sono in dirittura d’arrivo, con buona pace per chi la pensa diversamente.

La stagione è ormai cominciata e mancano circa dieci giorni alla fine del calciomercato. Ogni affare sta venendo al dunque, anche perché poi c’è poco margine di manovra per poter fare altro. Si attende la doppia fumata bianca: Koopmeiners alla Juve, Samardzic all’Atalanta.