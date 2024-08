Polveriera Juventus, ora dice basta: vuole subito la cessione

Acque agitate in casa Juventus: il giocatore non rientra nei piani tecnici dell’allenatore e ora dice basta. Ha chiesto subito la cessione

Sono giorni agitati in casa Juventus per il mercato. Cristiano Giuntoli e l’intero team bianconero devono fare di continuo i conti con i giocatori scontenti, in esubero, pronti a partire e che vogliono conoscere quanto prima novità sul proprio futuro. Allo stesso tempo, però, bisogna anche regalare a Thiago Motta i colpi mancanti per completare la rosa. Un mix esplosivo a cui bisogna far fronte il prima possibile con i tifosi che iniziano a mugugnare.

Ad una parte dei supporters, infatti, non è piaciuto l’esito negativo della trattativa per Todibo, trattato a lungo e infine sfumato con la dirigenza che adesso dovrà virare su un altro difensore. Ci sono diversi casi da risolvere anche all’interno delle under bianconere, come ad esempio la Next Gen che disputerà il campionato di serie C. In molti vorrebbero maggior spazio in prima squadra o proseguire la loro carriera altrove, non entusiasti di giocare nella terza serie italiana.

Il talento vuole l’addio dalla Juve in maniera immediata: la situazione

Uno di questi è Joseph Nonge, centrocampista belga classe 2005 che Allegri ha già lanciato in prima squadra, dove è riuscito a collezionare due presenze tra i big. Promette molto bene, tanto da esser stato spesso aggregato ai grandi la scorsa stagione. La sua squadra di appartenenza però resta la Next Gen.

Per questo motivo il giocatore starebbe pensando all’addio, come ha riportato il giornalista Mirko Nicolino sul proprio profilo “X”. Secondo quanto asserito dal giornalista, infatti, Nonge vorrebbe proseguire il percorso di crescita dopo aver assaporato la prima squadra con Allegri. E per farlo preferirebbe andare a giocare con continuità in un altro team. Disputare la serie C con la Next Gen è una prospettiva che non lo entusiasma più di tanto. A questo punto è probabile la cessione, vedremo se in prestito oppure se a titolo definitivo.

La dirigenza e l’entourage del calciatore sono a lavoro per trovargli una sistemazione. Al momento alcuni club hanno chiesto informazioni ed effettuato sondaggi, nessuno però proveniente dall’Italia. Il centrocampista belga ha diversi estimatori all’estero come Anversa, Lens e Basilea. I tre team hanno sondato il terreno per un eventuale trasferimento, nei prossimi giorni se ne saprà sicuramente di più.