Sterling alla Juve, bomba dall’Inghilterra: il dado è tratto

Sterling alla Juve. Continuano a rincorrersi le voci riguardanti i possibili esterni che potrebbero approdare, a breve, alla Continassa.

Thiago Motta, almeno fino a lunedì 19 agosto, data della gara di esordio della Juventus all’Allianz Stadium contro il neopromosso Como guidato da Cesc Fabregas, sarà costretto a fare ‘buon viso a cattivo gioco’.

Contro i lariani, protagonisti di un mercato importante, il tecnico italo brasiliano avrà a disposizione una rosa ai minimi termini. Tra giocatori fuori dal progetto ed ingressi non ancora ultimati, per il suo probabile 4-1-4-1 il tecnico bianconero potrà contare, per le corsie esterne, soltanto sul redivivo Timothy Weah e l’intoccabile, ora più che mai dopo il fresco rinnovo e con la ‘10’ sulle spalle, Kenan Yildiz. Punto. Cristiano Giuntoli spera di poter concludere entro questo fine settimana almeno un altro paio di operazioni. Una dovrebbe riguardare esattamente il ruolo di esterno. Il prescelto dovrebbe essere, quando si parla del mercato della Juventus il condizionale è diventato ormai obbligatorio, Nico Gonzalez, talentuoso argentino della Fiorentina. Nei programmi di Cristiano Giuntoli, gli esterni da acquistare dovrebbero, altro condizionale, essere almeno due. Riguardo il secondo profilo vi sono diversi ‘papabili’, compreso un top player della Premier League.

Sterling alla Juve affare quasi impossibile. Costa troppo

I nomi che sono circolati, e che continuano a circolare, mutano in continuazione. Il nome proveniente da oltre Manica è tra i più interessanti, costosi e pertanto, più difficili da portare a casa.

In Inghilterra circola voce che il Chelsea sia pronto ad ascoltare le offerte per Raheem Sterling, 29enne esterno di fascia destra utilizzabile al meglio anche sulla corsia opposta. A confermarlo footballinsider247.com che rende noto il nome dell’esterno giamaicano, naturalizzato inglese, sia stato spesso associato a diversi top club, Juventus inclusa. Sterling è un profilo di elevato livello ed uno dei giocatori con lo stipendio più alto all’interno dei Blues. Esattamente questo aspetto renderebbe complicata qualsiasi trattativa. Secondo il media inglese la stessa Juventus avrebbe seri problemi a soddisfare le richieste economiche dell’esterno inglese. Da parte sua, Raheem Sterling, pare inoltre non avere alcuna intenzione di abbandonare Stamford Bridge. L’aumentata concorrenza al Chelsea, dopo l’arrivo di Pedro Neto, acquistato dal Wolverhampton per complessivi 63 milioni di euro, non sembra metterlo in difficoltà.