Tegola Thiago Motta: un big salta Juve-Como

Tegola Thiago Motta, A meno di tre giorni dalla prima di campionato contro il Como, arrivano i primi problemi per il tecnico bianconero.

Iniziano a scorrere i brividi lungo la schiena di Cristiano Giuntoli e Thiago Motta. Poche volte una squadra è identificata in maniera quasi assoluta ai due più importanti ‘costruttori’.

La prima di campionato. La prima ufficiale all’Allianz Stadium. Il primo appuntamento davanti ad un pubblico che gremirà lo storico ‘fortino’ bianconero e che si attende una Juventus decisamente diversa rispetto a quella degli ultimi anni. Bella e vincente. La Juventus di Giuntoli e Motta sta muovendo i suoi primi passi tra non poche difficoltà. Alcune prevedibili, altre no. Ma non c’è tempo e spazio per le scuse quando ti chiami Juventus. E quando ti chiami Juventus hai tutti gli occhi addosso e già da lunedì sera si emetteranno le prime sentenze di condanna o di assoluzione. In questi giorni si sta ipotizzando il possibile schieramento anti-Como che ha in mente il tecnico bianconero.

Tegola per Thiago Motta. Arek Milik salta il Como

Al di là dei numeri che attengono ai possibili moduli, Thiago Motta dovrà fare i conti con una rosa non ancora completa e con un imprevisto dell’ultimo minuto che di certo non gli farà piacere.

Un numero importante di esuberi ed un paio di infortunati, Miretti e Adzic, fanno si che Motta debba attingere a piene mani dalla Next Gen per avere un numero sufficiente di giocatori per la prima di campionato. Sembra di essere ritornati a Massimiliano Allegri e a due stagioni fa, con la grande infornata di giovani talenti in prima squadra. In un tale contesto l’ultim’ora fornitaci da Giovanni Albanese avrà fatto storcere il naso al tecnico italo brasiliano: “Milik verso il forfait per Juve-Como“. L’attaccante polacco sta infatti ancora recuperando dall’infortunio che lo ha costretto a saltare gli Europei di Germania. Arek Milik spera di poter essere abile ed arruolato per la sfida di Verona, seconda di campionato. In un tale contesto lo spera vivamente anche Thiago Motta.