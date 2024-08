Batosta Juve, Giuntoli senza parole: fallimento totale

By

Niente da fare per la Juventus e per il progetto incominciato da Cristiano Giuntoli da direttore sportivo. Arrivano previsioni negative per il club bianconero.

La Juventus tra poche ore inizierà ufficialmente la propria stagione, debuttando in campionato contro il Como nel posticipo di lunedì 19 agosto. Un’occasione importante per vedere all’opera la nuova formazione di Thiago Motta, che però ad oggi deve ancora essere completata.

Nonostante l’acquisto già di quattro importanti calciatori a titolo ufficiale, la Juve ha ancora diverse carenze. Il d.s. Cristiano Giuntoli è al lavoro per regalare al tecnico almeno altri 3-4 innesti: un difensore centrale (arriverà Kalulu dal Milan), un centrocampista offensivo e probabilmente due esterni d’attacco.

Dunque la Juve è una di quelle squadre di Serie A che incominceranno il proprio campionato con una rosa ancora da completare e puntellare, ma non sarà l’unica visto che anche club come Napoli e Roma avranno gli stessi problemi.

Ma in attesa di definire le rose delle squadre italiane, il portale Opta Sports ha lanciato una previsione telematica sul destino della prossima stagione in Serie A, ovvero come andrà a finire il prossimo campionato basandosi su dati ed algoritmi vari.

La previsione di Opta sulla stagione 2024-2025: Juventus fuori dai giochi

Il noto portale che si occupa di dati e statistiche del calcio italiano ed internazionale ha voluto interrogare il supercomputer, generando così una possibile classifica finale di Serie A basandosi su alcuni specifici argomenti. Ovvero l’andamento dei club negli scorsi anni, il rafforzamento delle rose e il calendario previsto.

Il verdetto appare scritto: tutto fa presagire un bis da parte dell’Inter, squadra strafavorita per vincere il titolo nazionale anche nella stagione 2024-2025. Secondo le analisi i nerazzurri hanno il 79,2% di possibilità di confermarsi campioni d’Italia. E la prima rivale? Non sarà la Juventus, bensì l’Atalanta, con l’11,2% di possibilità di vittoria finale.

Solo terza la Juve, che con una rosa forte ma ancora ampiamente incompleta potrebbe al massimo lottare per la zona Champions League, come accaduto lo scorso anno. Più staccate invece Milan, Roma e Bologna, che dovrebbero completare il pacchetto di squadre pronte a qualificarsi alla massima competizione europea.

Una Juve dunque fuori dalla corsa al titolo, almeno secondo i dati presi in esame e relativi alla rosa attualmente a disposizione. Ma chissà se l’algoritmo di Opta cambierà sensazioni e previsioni una volta completato il mercato in entrata, magari con l’arrivo di un centrocampista top come Koopmeiners e di un paio di rinforzi offensivi.