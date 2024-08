Ha firmato fino al 2026, annuncio UFFICIALE della Juventus

Calciomercato Juventus, importanti novità quelle che arrivano dall’ambiente bianconero: il calciatore ha firmato fino al 30 giugno del 2026

Manca sempre meno all’esordio ufficiale della nuova Juventus di Thiago Motta che ospiterà il neopromosso Como di Cesc Fabregas. Ultimi dubbi di formazione per l’italo-brasiliano che si appresta a schierare la migliore formazione per conquistare subito i tre punti stagionali, approfittando dei passi falsi di Milan ed Inter che nella giornata di sabato hanno rimediato solo un pareggio.

Nel frattempo arrivano importanti novità anche sul fronte della dirigenza. Il ds Giuntoli sta lavorando intensamente, in questi ultimi giorni di mercato, per cercare di piazzare qualche colpo sia in entrata ma anche in uscita. Sono ancora molti, infatti, i calciatori considerati “esuberi” che non rientrano nel progetto tecnico di Motta.

Nelle ultime ore, però, è arrivata la tanto ed attesa notizia che molti tifosi aspettavano. Quella del rinnovo del calciatore. La società ed il tesserato non hanno avuto problemi nel trovare un accordo per il prolungamento: resterà con la ‘Vecchia Signora’ almeno fino al 30 giugno del 2026. Affare concluso con tanto di comunicato da parte del club.

Juventus Next Gen, Perotti rinnova fino al 2026

Anche la Juventus Next Gen allenata da Paolo Montero si sta preparando all’esordio in campionato di Serie C girone C. I bianconeri se la vedranno contro l’Audace Cerignola. I pugliesi verranno ospitati nella “nuova casa”: si tratta del “Pozzo – La Mormora” di Biella. Addio, quindi, all’impianto sportivo “Moccagatta” di Alessandria. Pochi giorni fa l’amichevole stravinta contro il Lecco di Francesco ‘Ciccio’ Baldini per 4-1.

Come annunciato in precedenza il manager uruguagio può sorridere visto che uno degli elementi importanti della squadra, come Clemente Perotti, continuerà a vestire la maglia bianconera. Nella passata stagione ha collezionato 13 presenze mettendo a segno anche un assist. L’esterno d’attacco, nell’estate dello scorso anno, era rientrato nel club dal prestito all’Aurora Pro Patria.

Nel corso della sua carriera calcistica il classe 2003 ha vestito anche la maglia del Chisola. La Juventus, dopo la firma sul contratto, si è congratulata con il giovane Clemente: “Il rapporto con il club proseguirà per scrivere delle nuove ed importanti pagine assieme. Congratulazioni“.

Anche sul suo account ufficiale di Instagram è arrivato l’immancabile post in cui annunciava il rinnovo con la squadra: “Sono felice e orgoglioso di continuare a vestire questa storica maglia. Ringrazio la società, il mio agente, la mia famiglia e tutti i miei amici“.