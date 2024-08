La reazione è clamorosa: hanno scelto Vlahovic come nuovo bomber

La reazione è clamorosa, l’infortunio ha scombinato i piani del tecnico: adesso il club deve tornare sul mercato.

Uno dei giocatori più attesi dell’era mottiana che sta per cominciare è Dusan Vlahovic. L’ex attaccante della Fiorentina in due anni e mezzo di Juventus di gol ne ha segnati parecchi ma non è ancora riuscito a “giustificare” la cifra, di circa 80 milioni, che la Signora nel 2022 sborsò per acquistarlo dalla Viola.

Vlahovic è uno dei più pagati nella storia bianconera e probabilmente questo ha generato in lui tanta pressione. Adesso, però, è arrivato il suo momento. Con Massimiliano Allegri in panchina c’erano diversi alibi, a cominciare dal gioco troppo difensivo e conservativo dell’ex tecnico della Juventus. Le idee di Motta invece sono per certi versi simili a quelle di Vincenzo Italiano, il tecnico con cui lavorò in quei sei mesi a Firenze e che riuscì a fargli segnare una caterva di gol nel solo girone d’andata, convincendo la Juve a fiondarsi su di lui. La speranza di tutti gli aficionados di Madama è che possa fare lo stesso con l’ex condottiero del Bologna: il nativo di Belgrado è centrale nel progetto dell’allenatore di Sao Bernardo do Campo.

La reazione è clamorosa, i tifosi del PSG vogliono Vlahovic

In questo momento Vlahovic non è sul mercato ma da qui a fine mese tutto può succedere e la Juventus potrebbe vacillare se arrivasse un’offerta importante.

Bisognerà fare attenzione al PSG, che ha appena perso Gonçalo Ramos per infortunio e che ha bisogno di un attaccante. I parigini molto probabilmente torneranno su Victor Osimhen, in uscita dal Napoli, nonostante non abbiano alcuna intenzione di esaudire la richiesta del presidente Aurelio De Laurentiis. E se virassero improvvisamente su Vlahovic? Nel frattempo i tifosi del club della capitale francese continuano a chiedere a gran voce il suo acquisto sui social, preferendolo di gran lunga al centravanti nigeriano.