Allegri ritorna in panchina: le cifre sono già ufficiali

L’allenatore è pronto al grande ritorno in panchina dopo l’addio alla Juventus: Massimiliano Allegri, ecco le cifre in ballo

Un triennio in bianconero, alla sua seconda avventura sulla panchina della Juventus, che ha lasciato parecchio amaro in bocca. Ma Massimiliano Allegri si è riscattato allo scadere, in quella che poi è risultata essere la sua ultima apparizione alla guida della squadra torinese.

Il successo in Coppa Italia – la quindicesima della storia bianconera – contro l’Atalanta che qualche tempo dopo avrebbe a sua volta trionfato in Europa League. E poi l’esultanza polemica dopo aver alzato nuovamente un trofeo, una reazione figlia del palese nervosismo accumulato nei mesi. Un nervosismo figlio delle critiche, spesso ingenerose, che hanno accompagnato Allegri nel suo periodo alla Juventus. Da lì l’esonero e un addio al popolo bianconero che per modi e tempistiche è stato un fulmine a ciel sereno per tutti. Ora ci si chiede quale possa essere la prossima tappa della sua carriera.

Nessun club si è fatto concretamente avanti nelle ultime settimane, nonostante qualche panchina sia cambiata e lo stesso Allegri potesse rappresentare un nome di alto profilo, a maggior ragione dopo l’ultimo trofeo conquistato alla guida della Juventus. Nel recente passato si è vociferato della possibilità per l’allenatore di Livorno di trasferirsi in Premier League. Nulla di troppo concreto. Ma nelle ultime ore un indizio su quello che sembra poter essere il suo prossimo incarico è arrivato eccome. E i tifosi sono pronti a rimanere di sasso: è un’occasione unica.

Allegri, finalmente ci siamo: ecco dove allenerà

Nel lungo elenco degli svincolati il nome di Massimiliano Allegri è di certo tra i più interessanti ed appetibili. Il tecnico è in attesa della chiamata giusta che con grande sorpresa di molti potrebbe non essere quella di un club. Dopo la Juventus Allegri potrebbe allenare la Nazionale.

‘Overbet’ sostiene al momento che la possibilità che Allegri rimanga fermo magari per un anno (o qualche mese) sabatico è elevatissima: 1.05. C’è l’opzione Arabia Saudita sullo sfondo, quota a 7,5 e tentazione per l’allenatore soprattutto dal punto di vista economico. Ma non è affatto finita qui. Perché dopo il disastro combinato all’Europeo si è parlato in più di un’occasione del possibile e prematuro addio di Luciano Spalletti all’Italia.

Allegri in Nazionale è pagato 10 volte la posta, una quota non bassa ma nemmeno tanto elevata se si pensa che solo l’opzione saudita è ritenuta più probabile in questo momento. Non è detto che nei prossimi mesi qualcosa non possa cambiare. In Europa la situazione è decisamente differente. Il Newcastle è quotato a 25, per l’eventuale post Howe. Allo stesso modo restano assai improponibili due big.

PSG e Bayern Monaco a 30 così come la Lazio, prima tra le società italiane che potrebbero pensare al livornese. Il ritorno alla Juventus è semplicemente impossibile, per come è finita. Il licenziamento la dice lunga sulla quota a 50, medesima di Milan, Barcellona e Napoli. L’Inter, in chiusura, è addirittura marcata a 100: una vera e propria mission impossible legata alla squadra campione d’Italia.