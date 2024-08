Chiodo fisso Koopmeiners-Juventus: nuovo comunicato UFFICIALE

Chiodo fisso Koopmeiners-Juventus, il centrocampista olandese è diventato una vera e propria “ossessione”.

La sessione estiva del calciomercato è ormai entrata nel vivo e si profilano 10 giorni roventi prima del fatidico gong. Tra le squadre che reciteranno un ruolo principale, almeno per quanto riguarda la Serie A, c’è la Juventus. I bianconeri devono ancora risolvere parecchie situazioni, sia per quanto riguarda le entrate sia per le uscite.

L’ossessione di Cristiano Giuntoli, in questo momento impegnato su più tavoli, ha un nome e un cognome: Teun Koopmeiners. Il braccio di ferro con l’Atalanta continua e il club bergamasco non ha alcuna intenzione di “svendere” uno dei suoi migliori giocatori, accettando i circa 59 milioni complessivi (compresi di bonus) proposti dalla Signora. La Dea vorrebbe che la Juve alzasse l’offerta per sbloccare una volta per tutte la trattativa. Difficilmente, però, Giuntoli accontenterà i dirigenti nerazzurri, forte dell’accordo con il calciatore, ai margini della squadra di Gian Piero Gasperini. L’olandese, infatti, dopo aver saltato la sfida di Supercoppa Europea contro il Real Madrid mercoledì scorso, non è stato convocato neppure per il primo match di campionato con il Lecce, appena terminato.

Chiodo fisso Koopmeiners-Juventus, terzo certificato medico per l’olandese

La rottura tra Koopmeiners e l’Atalanta è sotto gli occhi di tutti. L’ex AZ Alkmaar sta usando uno “stratagemma” per evitare la convocazione, non sentendosi più un calciatore della Dea.

Juve a tutti i costi: ieri Koopmeiners ha mandato il terzo certificato medico all’Atalanta https://t.co/Pqy4Vy2nJ5 — TUTTOmercatoWEB (@TuttoMercatoWeb) August 19, 2024

Nella giornata di ieri, come riporta TuttomercatoWeb.com, l’olandese ha fatto recapitare al suo club il terzo certificato medico per lo stress che gli impedisce di allenarsi con i compagni e di mettersi a disposizione di Gasperini. Per ovviare a questa situazione, la società bergamasca ha appena concluso due affari: il centrocampista Brescianini è stato ufficializzato qualche giorno fa – oggi è partito dal 1′ a Lecce – mentre ieri è toccato all’ex Udinese Samardzic, che dovrebbe essere il sostituto “naturale” di Koopmeiners.