Ha firmato con la Juventus: Guardiola beffato

Ha firmato con la Juventus, nemmeno Guardiola è riuscito a strapparlo ai bianconeri. Il Manchester City ci ha fatto un pensiero questa estate

Qualche giorno fa dentro la Juventus è iniziata una nuova era, una di quelle che, nel cuore dei bianconeri, dovrebbe regalare un giocatore importante per i prossimi anni. La scelta della maglia, dopo il rinnovo contrattuale, non può essere per nessuna ragione al mondo casuale.

Se uno a Torino prende la 10, dopo Platini e Del Piero – non mettiamo, purtroppo, Pogba in questa cerchia – allora è uno che deve fare qualcosa che gli altri non hanno nelle corde. E il giovanissimo turco Kenan Yildiz, lanciato lo scorso anno da Massimiliano Allegri che poi ha fatto un buon Europeo con Montella in panchina, è uno di quelli che possono fare la storia dei bianconeri nel corso dei prossimi anni. Lo sappiamo benissimo. C’è stato un attimo, comunque, in cui qualcosa sul rinnovo sembrava si fosse inceppata. Poi tutto è cambiato nello spazio di pochissimo tempo e quindi la consegna di quella maglia che tutti sognano da bambino.

Su Yildiz anche il Manchester City

E che il turco facesse gola a molte squadre europee era prevedibile. Ma sicuramente, prima d’oggi, non era mai uscita la voce di un interesse del Manchester City di Guardiola. Sì, perché il portale inglese Hitc ha parlato appunto di questo.

“I Citizens – si legge – avrebbero mostrato interesse per la stessa della Juventus Kenan Yildiz, prima che quest’ultimo si impegnasse per un nuovo accordo a lungo termine con i torinesi”. In poche parole Guardiola ci ha provato a prenderlo, ma senza riuscirsi, visto che la Juve ha deciso di mettergli sulle spalle la maglia migliore, quella più pesante, ma quella che ti riempie anche di un enorme orgoglio. Insomma, un Yildiz che avrebbe potuto anche salutare la Juve. Ma così, per molto tempo, non sarà. Meglio.