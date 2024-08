Nuovo affare Juve-Roma: l’accordo spariglia le carte

Nuovo affare Juve-Roma: l’accordo che sembra essere in dirittura d’arrivo spariglia le carte. Ecco la situazione

Il mercato è ancora nel vivo e fino al prossimo 30 agosto – in quel giorno è prevista a chiusura – terrà banco. Giustamente anche. E nonostante questa sera la Juventus debutterà contro il Como in casa, il pensiero è a tutti quei movimenti che da qui alle prossime ore ci potrebbero essere.

Non solo in entrata, visto che si parla con una certa insistenza di Koopmeiners, ma anche in uscita. E, a dire addio, dopo Rugani – che è passato all’Ajax – e Chiesa, ormai fuori dal progetto, potrebbe anche esserci Djalò. Arrivato lo scorso mese di gennaio, praticamente non ha mai giocato con la maglia bianconera addosso. E secondo le informazioni che sono state riportate da Nicolò Schira, potrebbe rimanere in Serie A.

Djalò alla Roma, l’affare si potrebbe chiudere

Il portoghese, come sappiamo, non rientra nei piani di Motta e non è stato nemmeno convocato per la sfida di questa sera contr i lombardi di Fabregas. La Roma, alla ricerca di un esterno destro dopo Assignon che sembra davvero in chiusura, avrebbe puntato proprio il giocatore della Juventus.

La formula dell’affare è quella del prestito con diritto di riscatto. E in queste ore i contatti stanno diventando sempre più intensi. Quindi l’affare si potrebbe davvero chiudere. Senza dimenticare infine che i giallorossi potrebbero anche decidere di puntare nuovamente su Chiesa qualora dovessero cedere Paulo Dybala, che sembra vicino all’Arabia Saudita. Insomma, l’asse Roma-Torino (con Soulé che ha già fatto lo stesso percorso) è assai caldo in questa estate davvero torrida sotto tutti i punti di vista.