Sulle orme di Vlahovic: la Juventus ha preso il nuovo bomber

La Juventus è molto attiva in sede di mercato sia per rinforzare la rosa attuale che per mettere a segno colpi in vista del futuro.

Sono ore bollenti in casa Juventus per provare a raggiungere gli ultimi obiettivi di mercato e regalare a Thiago Motta la rosa necessaria ad affrontare la nuova stagione che è al via.

Cristiano Giuntoli e la sua squadra mercato sono su diversi fronti, pronti a chiudere diverse trattative per sistemare la rosa bianconera. Ormai ad un passo l’affare Kalulu con il Milan, i bianconeri sperano sempre di riuscire a raggiungere Teun Koopmeiners, centrocampista che è in cima alla lista dei desideri dei bianconeri e che ha rotto con l’Atalanta. L’olandese ha comunicato la sua intenzione di trasferirsi a Torino ma i bergamaschi non hanno intenzione di scendere sotto i 60 milioni di euro richiesti.

Calciomercato, colpo in ottica futura per la Juventus: arriva il nuovo bomber

Nel frattempo però, stando a quanto affermato su X da Giovanni Albanese, giornalista de La Gazzetta dello Sport ed esperto della Juventus, i bianconeri avrebbero chiuso per l’acquisto della giovane punta Ivan Lopez Comellas.

In arrivo dal Deportivo Alaves, il classe 2007 si aggregherà inizialmente alla formazione Primavera ma potrà essere utilizzato anche nella formazione della Next Gen per favorire la sua crescita. Il centravanti è stato protagonista con il suo club durante la scorsa stagione mettendosi in mostra a soli 16 anni nella terza divisione spagnola e mettendo a segno cinque reti. Un dato che ha attirato l’attenzione di diversi club con la Juventus che ha deciso di accelerare per il colpo bruciando la concorrenza.

Il giovane ragazzo ha salutato i suoi ex compagni ed è pronto a mettersi a disposizione della Juventus. Un talento che sarà seguito con attenzione da Thiago Motta che ha dimostrato di dare spazio a chi merita a prescindere da quella che è la carta d’identità. Un affare importante in ottica futura per la Juventus con Comellas che avrà l’opportunità di imparare dai colleghi di reparto, da Vlahovic a Milik fino ad Yildiz.

Proprio Yildiz è pronto a firmare il rinnovo di contratto con la Juventus. L’attaccante turco ha trovato l’intesa con il club per allungare l’attuale accordo con una nuova scadenza fino al giugno del 2029. Il tutto condito da un deciso aumento dell’ingaggio e la possibilità di indossare la maglia numero 10 già da questa stagione.