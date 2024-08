Accordo raggiunto: è fatta, è della Juventus

Accordo raggiunto. L’onda lunga del rotondo successo ottenuto dalla Juventus contro il Como alla prima di campionato arriva fino al mercato.

Esordio più positivo non si poteva pretendere. Una stadio esaurito ha accolto ed applaudito la prima Juventus di Thiago Motta. Un 3-0 netto, ottenuto grazie ad un gioco sempre propositivo e vivace.

Ma non c’è rosa senza spine. Due protagonisti assoluti della vittoria contro i lariani guidati da Cesc Fabregas, Timothy Weah e Khéphren Thuram, sono costretti ai box per via di infortuni di natura muscolare che li costringeranno a saltare le due prossime gare di campionato contro il Verona e la Roma. Eppure neanche queste brutti incidenti di percorso stanno togliendo il sorriso ad una società che intende chiudere al meglio un mercato iniziato con i fuochi d’artificio chiamati Douglas Luiz e lo stesso Khéphren Thuram. Forse la tranquillità dell’ambiente bianconero di fronte al doppio infortunio nasce dalla consapevolezza che nei prossimi giorni la Juventus potrebbe chiudere un paio di operazioni di ‘peso’ che potrebbero, in parte, ovviare alle due assenze. Il mercato bianconero, però, spazia su vari fronti, inseguendo diversi profili.

Ed il prossimo acquisto non è un nome ‘atteso’.

Accordo raggiunto, Christos Papadopoulos è della Juve

Bella, spumeggiante e, soprattutto, giovane come nessuna. La Juventus di Thiago Motta, alla sua prima gara ufficiale, ha già battuto un record. Mai tanta gioventù in campo con la maglia della Juventus alla prima di un campionato con i tre punti in palio.

I ‘vecchi’ giovani insieme ai ‘nuovi’ giovani. Tutti insieme in campo. Thiago Motta non ha esitato un attimo a schierarli contemporaneamente. La Juventus che ha ceduto diversi grandi talenti giovani ha già pronta una nuova ‘infornata’ ai quali se ne aggiungerà ben presto un altro. Ne dà notizia Gianluca Di Marzio: “Juventus, fatta per Christos Papadopoulos dal Genoa. Il classe 2004 arriva in prestito con diritto di riscatto“. Il talento greco, centrocampista di qualità che può essere impiegato sia come trequartista che come esterno offensivo, si unirà alla Next Gen che in questa stagione sarà guidata da Paolo Montero. La nuova Juventus, così come la vecchia, continua ad inseguire sempre la meglio gioventù.