Koopmeiners alla Juventus, è fatta: subito a Torino per le visite mediche

Koopmeiners alla Juventus. Questa volta ci siamo davvero. E’ iniziato il conto alla rovescia per l’arrivo alla Continassa dell’obiettivo numero uno.

Buona la prima. L’esordio della nuova, giovane Juventus di Thiago Motta ha lanciato segnali importanti alla concorrenza. Vero è che siamo soltanto alla prima giornata e le sorprese fanno parte della tradizione, ma l’esordio dei bianconeri ha lasciato filtrare altro.

Inutile negarlo, nonostante la prima in casa contro una neopromossa, il Como di Cesc Fabregas, erano in molti a temere un mezzo passo falso bianconero pari a quello delle milanesi o della Roma. Invece Juventus-Como ha dato ben altri responsi. Da prendere con le molle, ma se il buongiorno si vede dal mattino la formazione di Thiago Motta potrà recitare un ruolo di assoluta protagonista. Una Juventus giovane che, a partita in corso, ha avuto oltre metà squadra composta da giocatori nati dal 2000 in poi. Un segnale chiaro ed importante. Ora il pensiero va subito a Verona e a quel Verona che ha rifilato tre reti al Napoli di Antonio Conte. Un primo test importante per la Juventus e se la ‘fatal Verona’ si trasformasse in ‘real Verona’…

Koopmeiners alla Juventus, è iniziato il conto alla rovescia

Tanti giovani in campo nella Juventus anti-Como. Vuoi perché Thiago Motta ha dimostrato di non sentire il peso delle responsabilità e di mandare in campo chi, in quel momento, ritiene il migliore, al di là dell’età e del nome. Vuoi, però anche per un motivo ben preciso.

Tanti giovani in campo anche perché è indubbio di come la società bianconera debba ultimare il suo mercato in entrata. Tre, forse quattro colpi per assicurare al tecnico italo brasiliano un organico dove qualità e quantità siano sufficienti per affrontare una stagione infinita. La novità più attesa potrebbe giungere presto. Luca Momblano, sul canale Twitch Juventibus, ha di fatto annunciato l’acquisto più importante: “Koopmeiners-Juventus: 100%“. Il giornalista torinese, infatti, non ha escluso che il centrocampista olandese dell’Atalanta possa sbarcare a Torino già questa sera e domani effettuare le visite mediche di rito propedeutiche alla sospiratissima firma sul contratto. Con Pierre Kalulu e Teun Koopmeiners in arrivo mancherebbero soltanto un paio di ‘ali’ per far volare ancora più in alto la nuova, giovane Juventus di Thiago Motta.