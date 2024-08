Nico Gonzalez, adesso è ufficiale: tutto deciso

Adesso è ufficiale: tutto fatto per Nico Gonzalez! Arriva la notizia che i tifosi e soprattutto il fantasista attendeva da tempo: i dettagli

Giorni frenetici questi per Nico Gonzalez in cui il suo destino è ancora in bilico. Il fantasista argentino è stato fin qui escluso dalle gare che la Fiorentina sta giocando, decisione presa in comune accordo dalla società e il tecnico Raffaele Palladino. La sua testa rischia di essere altrove, come è anche normale che sia per un giocatore che è conteso attualmente tra ben tre squadre.

Quasi sicuramente lascerà il capoluogo toscano ma per approdare dove? Juventus o Atalanta? Anche questo è un bel dilemma che nei giorni scorsi ha asserragliato le menti di tifosi, addetti ai lavori e dirigenti. Alla fine l’argentino dovrebbe approdare, salvo clamorosi colpi di scena, in bianconero ma gli orobici nutrono ancora qualche chance considerando l’uscita ormai certa di Lookman.

Arriva l’ufficialità che Nico Gonzalez tanto attendeva: i dettagli

Questo clima di incertezza sta influenzando pure il giocatore ma non il suo allenatore. Nel frattempo di definire una volta per tutte il proprio futuro, infatti, Nico Gonzalez ha ricevuto la notizia che tanto desiderava. Tutto deciso dopo l’ufficialità arrivata nei giorni scorsi.

Ci riferiamo alla convocazione da parte del CT dell’Argentina, Lionel Scaloni, per i prossimi impegni dei Campioni del mondo che si terranno a settembre. Nel dettaglio si tratta delle prime gare di qualificazione ai mondiali del 2026, quelli che si dispueteranno negli USA. L’Albiceleste sarà impegnata contro Cile e Colombia. Nella lista diramata dal tecnico c’è anche il fantasista della Fiorentina, segno di come la fiducia in lui sia incondizionata, nonostante al momento sia fermo e non giochi con il club.

In attesa di conoscere il suo futuro, che sicuramente sarà definito entro la data delle gare dell’Argentina, Nico Gonzalez può “consolarsi” con la certezza della chiamata della nazionale, per la quale si poteva temere lo stop dopo l’essere stato escluso da ogni gara della Viola in questa estate, dopo il rientro dalle vacanze. L’esterno è in ottima compagnia di altri “italiani” chiamati da Scaloni. Come ad esempio Soulè e Castellanos, convocati quasi a sorpresa. E poi Paredes, Musso e ovviamente Lautaro Martinez il totem della selezione campione del mondo e d’America in carica. Nico Gonzalez è pronto a fare la differenza e ha fame di calcio: se non può farlo (ancora) col club, lo farà con la nazionale.