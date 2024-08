Ultim’ora Juve, accordo con un campione italiano: arriva per 10 milioni

La Juventus sta pensando di piazzare un colpo molto importante per soli 10 milioni: può arrivare un campione utile a Thiago Motta

I bianconeri devono ancora completare il mercato e alla Continassa non si lavora solo su Koopmeiners. C’è bisogno di trovare rinforzi anche sulle fasce, specie se Chiesa alla fine dovesse essere ceduto.

La vittoria contro il Como ha mostrato già una bella Juventus in questo avvio di stagione. I ragazzi di Thiago Motta si sono espressi su buoni livelli e hanno dimostrato di essere sulla strada giusta. Quello che balza immediatamente agli occhi è la consistenza diversa della mediana rispetto allo scorso anno, con Thuram e Douglas Luiz che hanno cambiato il volto del reparto centrale. Con loro tutti sembrano girare meglio e già si sono viste alcune di quelle trame che hanno reso Motta famoso a Bologna.

Di certo se si vuole lottare con l’Inter fino alla fine c’è bisogno di qualche altro rinforzo sul mercato. Gente di qualità, in grado di alzare ancora un po’ l’asticella. In attacco si proverà ad inserire almeno un esterno in grado di portate gol e assist. Ovviamente il colpo principale sarà Teun Koopmeiners, ormai promesso sposo da mesi. L’Atalanta dovrà arrendersi e lasciarlo partire, probabilmente per una cifra di poco superiore ai 50 milioni di euro. Proprio i bergamaschi vogliono però soffiare alla Juve Nico Gonzalez e stanno aumentando il pressing sul calciatore argentino.

La Juve torna su Berardi: prestito con diritto di riscatto a 10 milioni

La Fiorentina non fa sconti per Gonzalez e non si scende sotto la valutazione di 40 milioni. A questo punto l’idea potrebbe essere quella di virare altrove e l’alternativa è già pronta. Si tratta di Domenico Berardi, che secondo alcune indiscrezioni non è mai uscito del tutto dai radar bianconeri. Il capitano del Sassuolo era un promesso sposo della Vecchia Signora già una decina di anni fa, ma all’epoca fu lui a tirarsi indietro. Adesso con un’altra maturità e convinzione potrebbe invece accettare il grande salto.

Berardi è ancora ai box dopo la rottura del tendine d’Achille ma per il suo rientro non dovrebbe mancare poi molto. Sul piatto la Juve potrebbe mettere una decina di milioni di euro, con la formula del prestito con diritto di riscatto (da trasformare in obbligo al determinarsi di alcune condizioni). Il campione d’Europa 2021 sarebbe la pedina perfetta per ricoprire il ruolo di esterno destro nell’attacco di Thiago Motta, fornendo assiema a Yıldız il sostegno tecnico ideale per Vlahovic.