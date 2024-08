Altro che Juventus: si è promesso ad un altro club

La Juventus si allontana, sempre di più, verso l’obiettivo di mercato: il calciatore è ad un passo dal clamoroso trasferimento in un altro top club

Ancora pochissimi giorni di calciomercato estivo, a disposizione, per le società che stanno cercando di ultimare gli ultimi ritocchi. Sia dal punto di vista delle entrate che in uscita. Proprio una questione che riguarda, molto da vicino, la Juventus di Thiago Motta. L’italo-brasiliano è stato fin troppo chiaro: chi non rientra nei suoi piani è libero di cercarsi una nuova sistemazione altrove visto che non li prenderà affatto in considerazione.

Un messaggio, sin troppo chiaro, per Federico Chiesa e company che sono ancora legati ad un contratto con la ‘Vecchia Signora’ ma fuori da ogni progetto tecnico. Per quanto riguarda le entrate, invece, qualcosa sembra esserci completamente inceppato. Soprattutto dopo le ultime notizie che arrivano da uno degli esperti di mercato come Fabrizio Romano. L’obiettivo dei bianconeri si allontana sempre di più, oramai ci sono pochi dubbi.

Juventus, altro che ritorno di Cancelo: il difensore ha deciso

Rientrato dal prestito al Manchester City, Joao Cancelo sa molto bene di non rientrare nei piani di Pep Guardiola. Il catalano, infatti, è stato molto chiaro con la società: il terzino è libero di cercarsi una nuova squadra, ma solo in prestito. Altrimenti rimarrà al City, cosa molto improbabile a questo punto. Ed è proprio quello che, insieme al suo entourage, sta facendo in questi ultimi giorni di mercato.

Il suo nome era stato accostato, anche se in maniera molto timida, alla Juventus che aveva optato per un clamoroso ritorno. Non accadrà nulla di tutto questo visto che il portoghese sta per accettare l’offerta proveniente da un altro top club estero. Anche in questo caso, però, si tratta di un ritorno che i tifosi volevano a tutti i costi.

Nella passata stagione è stato uno degli assoluti protagonisti del Barcellona con le sue 42 apparizioni (tra campionato e Champions League) condite da 4 reti e 5 assist. Numeri che hanno convinto la dirigenza blaugrana a ricontattare nuovamente i ‘Citizens’ per avviare una trattativa per il terzino destro.

I catalani optano per una soluzione molto semplice e più fattibile: quella di un prestito. Proprio come avvenuta la passata stagione. Anche perché, dal punto di vista finanziario, il club non se la sta passando molto bene. Possibile che, nelle prossime ore, la situazione possa sbloccarsi in positivo per il Barcellona.