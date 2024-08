Annuncio UFFICIALE su Nico Gonzalez: la Juve non aspettava altro

Annuncio UFFICIALE su Nico Gonzalez, sono ore decisive per il trasferimento dell’esterno argentino a Torino.

Domani sera la Fiorentina debutterà in Conference League nello spareggio di accesso alla fase campionato contro gli ungheresi della Puskas Akademia. Com’era già avvenuto sabato scorso contro il Parma, tra i convocati dal tecnico viola Raffaele Palladino non ci sarà traccia di Nico Gonzalez, al centro dei rumors di mercato ormai da diversi giorni.

L’esterno argentino ritiene conclusa la sua esperienza nel capoluogo toscano dopo tre anni in cui con il club gigliato ha sfiorato a più riprese la vittoria di un trofeo, perdendo una finale di Coppa Italia e addirittura due di Conference League. L’ex Stoccarda è stato chiaro con la dirigenza della Viola: la Fiorentina ha dato l’ok al trasferimento a patto che l’eventuale acquirente metta sul piatto almeno 40 milioni di euro. Non è disposta a fare sconti la società di Rocco Commisso: di svendere quello che è stato il suo giocatore più rappresentativo non ne ha alcuna intenzione. Gonzalez da circa un mese è finito nel mirino della Juventus, pronta ad accelerare nelle prossime ore per portarlo a Torino.

Annuncio UFFICIALE su Nico Gonzalez: le parole di Palladino

Il giocatore, forte dell’accordo con i bianconeri, ha le valigie in mano ed attende solo che i due club trovino la quadra una volta per tutte.

Probabilmente la Fiorentina alla fine si accontenterà di un cifra di poco inferiore – si parla di 30 milioni di euro più 4 o 5 di bonus e non sono da escludere eventuali contropartite – dal momento che la Signora ha fretta di chiudere per poi concentrarsi sulla questione Koopmeiners. Sembra rassegnato anche lo stesso Palladino, che in conferenza stampa oggi ha parlato anche di Gonzalez: “Con lui ho un grande rapporto, parliamo ogni giorno – ha detto il tecnico della Viola – La situazione è legata al mercato, ma non destabilizza nulla. La cosa è personale tra lui e la società, si stanno parlando per trovare la soluzione migliore”.