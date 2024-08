Dalla Juve all’Atalanta per 25 milioni, il regalo per Gasperini è super

L’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, può fregarsi le mani e festeggiare dopo l’ultimo grande colpo messo a segno dal suo club

Il calciomercato si sta avviando verso la sua conclusione con la sessione estiva attualmente in corso che si concluderà nella serata del 30 agosto. Ciò nonostante, i colpi e le sorprese delle varie squadre di Serie A e non solo non mancano mai sebbene manchi sempre meno alla fine di questo mercato. In casa Juventus si sta ancora cercando di piazzare gli ultimi esuberi in altre squadre e al contempo di mettere a segno ancora un paio di innesti utili per Thiago Motta.

In queste ore in Serie A si sta per formalizzare un movimento di mercato molto importante che potrebbe cambiare gli equilibri di due delle principali squadre che stabilmente si ritrovano nella parte sinistra della classifica da alcuni anni. A beneficiarne sarebbe l’Atalanta di Gian Piero Gasperini che mentre sta cercando di trattenere sia Ademola Lookman che Teun Koopmeiners, richiesti da grandi club, si muove anche sul mercato in entrata con dei nomi importanti.

Raoul Bellanova piaceva molto alla Juventus: ma l’offerta dell’Atalanta ha convinto il Torino a cederlo

La Juventus e nella fattispecie il suo direttore Cristiano Giuntoli, come detto, in questi ultimi giorni sarà molto impegnata in ottica mercato sia per quanto riguarda le cessioni degli esuberi sia per quanto invece riguarda il mercato in entrata con Teun Koopmeiners dell’Atalanta che rimane il grande obiettivo di mercato per questi giorni conclusivi di agosto.

Nel frattempo a Bergamo è arrivata una lieta notizia che può far esultare il tecnico Gasperini e anche tutti i tifosi nerazzurri perché è ad un passo l’arrivo per circa 25 milioni di euro di Raoul Bellanova dal Torino. L’esterno destro classe 2000 piaceva tanto anche alla Juventus che aveva fatto un tentativo con il presidente granata Urbano Cairo per portarlo in bianconero (e ripetere magari l’affare Bremer) visto che si è cercato un rinforzo sulla fascia destra.

Alla fine però Bellanova non sarà un nuovo giocatore della Juventus ma si trasferirà a Bergamo per giocare la Champions League con la maglia dell’Atalanta e cercare di crescere ancora di più agli ordini di mister Gasperini al fine di cercare di ottenere più spazio anche in Nazionale dove nell’ultimo Europeo ha sempre fatto panchina senza mai giocare un minuto.