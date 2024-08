Sterling, UFFICIALE: fa festa anche la Juventus

Sterling, l’annuncio è ufficiale: e in questo modo fa festa anche la Juventus. Ecco quello che potrebbe succedere nelle prossime ore

Alla ricerca dell’esterno che ancora manca. E se da un lato c’è la possibilità di Nico Gonzalez, visto che l’Atalanta alla fine potrebbe anche tenere Lookman, potrebbero rimanere in piedi anche altre piste. Alcune davvero importanti.

Giuntoli in questo periodo, a quanto viene raccontato, non ha perso di vista né Conceicao né Galeno del Porto, ma potrebbe tornare forte un’altra situazione direttamente dalla Premier League e precisamente dal Chelsea. Enzo Maresca, tecnico dei Blues, ha parlato di tutti quegli uomini che sono fuori dai piani. E dopo l’arrivo di Joao Felix, anche un elemento di spessore non avrà spazio. Così come ufficialmente detto.

Sterling fuori dal Chelsea, occasione Juventus

“Cerco solo di essere onesto… Ho detto a Raheem che farà fatica a ottenere minuti con noi”. Queste le parole del tecnico italiano, quindi ci sono delle buone possibilità che un’offerta last minute per il giocatore inglese possa andare a segno. Bisogna capire ovviamente quali saranno i pensieri di Giuntoli e di Motta, che per ora hanno altri obiettivi ma che potrebbero anche tentare il colpo dell’ultimo minuto.

Uno Sterling sul mercato, fuori dai piani del Chelsea, è sicuramente un’occasione che si potrebbe sfruttare per diverse squadre. E siccome in Italia e in questo caso la Juve ha bisogno di un esterno, non ci sorprenderemmo della possibilità di un colpo dell’ultim’ora. Come detto prima negli ultimi giorni di mercato potrebbe davvero succedere di tutto. Vedremo quello che succederà, ma è una pista, anche questa, anche se sicuramente non calda al momento, da tenere sotto osservazione.