Sventato il tradimento dell’estate: la Juve ‘incassa’ e lo porta a casa

Calciomercato Juventus, sventato il tradimento dell’estato. E i bianconeri in questo modo lo potrebbero portare a casa

Sembrava potesse essere il tradimento dell’estate. Anche perché i segnali ci sono stati tutti negli ultimi giorni con la richiesta del giocatore, inoltre, di non essere nemmeno convocato per il primo impegno ufficiale della stagione.

Ademola Lookman dell’Atalanta sembrava destinato al Psg: ma secondo le informazioni che in queste ore sono state riportate da Sky Sport i parigini non hanno nessuna intenzione di presentare un’offerta importante, all’Atalanta, per strapparlo ai nerazzurri. E questo potrebbe permettere alla Juventus, ovviamente, di andare forte su un giocatore che anche la Dea avrebbe messo nel mirino, almeno stando a quelle che sono le indiscrezioni che sono uscite nelle ultime ore.

Lookman rimane a Bergamo, via libera per Nico Gonzalez

Il nome ovviamente è quello di Nico Gonzalez – anche lui fuori alla prima con la Fiorentina – che Giuntoli ha messo nel mirino per rinforzare la rosa di Thiago Motta. Sull’esterno viola si era parlato appunto di un interesse della truppa di Gasperini, che però non cedendo l’africano potrebbe mollare la presa. E la Juve è pronta ad affondare il colpo, che sarebbe sicuramente importantissimo visto che in quella zona del campo gli uomini mancano e lo abbiamo visto contro il Como, quando dall’inizio è partito Mbangula e nella ripresa al posto di Weah è entrato Savona.

Insomma, via libera per Nico Gonzalez? Potrebbe essere così, con la Juve che vorrebbe sicuramente accelerare e chiudere entro venerdì, così da avere a disposizione il giocatore anche per il prossimo lunedì, quando i bianconeri torneranno in campo. Una situazione da monitorare nelle prossime ore con grandissima attenzione.