Accordo e recompra, affare fatto: Chiesa sbloccato e addio Juve

Accordo e recompra, affare fatto: Il mercato internazionale può dare una mano alla Juve e sbloccare la trattativa in uscita di Federico Chiesa.

L’ultima salita, la più difficile. Al Tour de France viene definita Hors Catégorie, al di sopra, ed oltre, le tradizionali categorie. Cristiano Giuntoli l’ultima salita del mercato la dovrà scalare nell’arco dell’ultima settimana. Fino alla vetta.

Lungo quel tragitto incontrerà, e dovrà cercare di ‘scavallare’, trattive con pendenze difficili e dagli esiti incerti. Molto del mercato della Juventus si decide in questi ultimi sette giorni. Le più scottanti questioni in entrata così come le più spinose trattative in uscita che non riescono a vedere la luce. Al centro di ogni discorso vi è sempre il nome di Federico Chiesa a campeggiare ovunque. Dopo il suo matrimonio con Lucia Bramani per Federico Chiesa è arrivato, forse non tanto inaspettato, il divorzio dalla Juventus. Non vi erano più le condizioni, economiche e tecniche, per tentare di riallacciare i discorsi tra le parti. A quel punto Cristiano Giuntoli ha pensato alle possibili alternative, mentre Chiesa ha iniziato a valutare altre opzioni.

Accordo fatto. Arriva Chiesa

Mercato italiano e mercato estero. Fali Ramadani, agente di Federico Chiesa, si è messo subito al lavoro per tentare di trovare la soluzione migliore per il suo assistito.

Il Barcellona è, al momento, alla ricerca di un esterno offensivo. Irraggiungibile Nico Williams, che ha da poco rinnovato con l’Athletic Bilbao, così come Leao, incedibile per il Milan, il direttore sportivo catalano, Deco, ha puntato dritto su Federico Chiesa. L’esterno bianconero può essere acquistato per una cifra attorno ai 15 milioni di euro. Un affare, soprattutto, per chi, come il Barcellona, non versa in buone condizioni economiche. Come ci informa Daniele Longo, il Barca è sul punto poi di cedere il difensore, classe 2004, Mikayil Faye al Rennes. Operazione da 10 milioni di euro, con diritto di recompra a favore del Barca a 30 milioni. Intenzione del club catalano è di girare i denari incassati per Faye alla Juventus per Federico Chiesa. Sembra un’ulteriore accelerata per chiudere, forse definitivamente, l’affare-Chiesa. Ci sperano a Barcellona. Ancor più alla Continassa.