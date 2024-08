Calciomercato Juventus, affare fatto: manca solo l’ufficialità

Calciomercato Juventus, l’entourage del calciatore e la società bianconera hanno raggiunto l’accordo: firma imminente.

Le altre pretendenti al titolo hanno toppato la prima giornata di campionato, la Juve no. I bianconeri lunedì scorso non si sono fatti sorprendere dal Como di Cesc Fabregas, neopromossa ancora incompleta ma che sta costruendo una squadra in grado di lottare per traguardi più ambiziosi rispetto ad una semplice salvezza.

Thiago Motta e i suoi uomini, però, sono andati avanti per la loro strada, facendo valere la superiorità dal punto di vista tecnico e qualitativo: quella vista all’opera tre giorni fa all’Allianz Stadium non è proprio la Juventus che ha in mente l’allenatore italobrasiliano ma la bella vittoria per 3-0 contro i lariani indica che il percorso imboccato è sicuramente quello giusto. Ora l’ex condottiero del Bologna va a caccia di conferme nella trasferta di Verona, l’ultima con il mercato ancora aperto. Sì, perché da qui a 10 giorni alla truppa mottiana si aggiungeranno nuovi elementi: il responsabile dell’area tecnica Cristiano Giuntoli conta di chiudere a breve per i due obiettivi principali, l’atalantino Koopmeiners e l’esterno della Fiorentina Nico Gonzalez.

Calciomercato Juventus, McKennie rimane fino al 2026

I prossimi giorni, tuttavia, saranno caratterizzati anche dalle uscite. Gli esuberi, quelli che non rientrano più nei piani di Motta, sono ancora parecchi.

La #Juventus ha raggiunto un accordo con l’entourage di #McKennie per il rinnovo fino al 2026 // Juventus have reached an agreement to extend McKennie’s contract until 2026 🤝⚪️⚫️ @ilbianconerocom — Romeo Agresti (@romeoagresti) August 22, 2024

Da questa “lista” è stato recuperato di recente Weston McKennie. Lo statunitense fino ad un mese fa sembrava uno dei sicuri partenti ma l’allenatore ha cambiato opinioni su di lui dopo il ritiro, arrivando a considerarlo una preziosa alternativa a centrocampo. Non stupisce, dunque, che anche la società abbia cercato di premunirsi, offrendo il rinnovo del contratto all’americano: come riporta il giornalista Romeo Agresti, la Juventus e l’entourage del giocatore hanno appena raggiunto un accordo per il rinnovo fino al 2026. McKennie continuerà a percepire 2 milioni e mezzo all’anno più bonus.