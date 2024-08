Juve, tempesta improvvisa: rescinde immediatamente il contratto

La Juventus vuole continuare a sfoltire la rosa e a salutare gli elementi non graditi a Motta. Rescissione del contratto per un bianconero.

Prosegue senza sosta la rivoluzione avviata dalla Juventus tesa a consegnare a Thiago Motta una rosa adatta al suo stile di gioco e capace di essere competitiva sia in Italia che in Champions League. Il club, da una parte, è lavoro al fine di concretizzare le trattative riguardanti Teun Koopmeiners e Nico Gonzalez. Dall’altra, punta a sfoltire ancora il gruppo e a salutare gli elementi esclusi dal nuovo progetto bianconero.

Diversi i giocatori in lista di sbarco, tra cui Tiago Djalò. Il portoghese era sbarcato a Torino a gennaio ma, sotto la gestione di Massimiliano Allegri, non è riuscito ad imporsi nella nuova realtà. La situazione è ulteriormente peggiorata con lo sbarco in panchina di Thiago Motta, che lo ha escluso dal ritiro precampionato svolto in Germania nonché dalle amichevoli disputate contro il Brest e l’Atletico Madrid. Da qui la decisione dell’ex Lillo (alla luce anche dell’ingaggio di Pierre Kalulu) di chiedere ufficialmente la cessione.

Sulle sue tracce c’è la Roma che, nelle scorse ore si è fatta avanti proponendo un prestito oneroso da un milione con diritto di riscatto fissato a 6 ed il 10% della futura rivendita. Segnato, poi, il destino di Filip Kostic finito nel mirino del Crystal Palace (dove ritroverebbe il tecnico Oliver Glasner che lo ha allenato all’Eintracht Francoforte) e della Fiorentina. Ai toscani interessa pure Arthur, rientrato a Torino proprio al termine dell’esperienza vissuta tra le fila della Viola. Il doppio colpo volto a far sorridere Raffaele Palladino risulta possibile tuttavia la fumata bianca resta ancora distante.

Juventus, l’addio è immediato: si punta alla rescissione del contratto

E non finisce qua perché a lasciare la compagnia sarà inoltre Mattia De Sciglio, sceso in campo soltanto una volta nell’ultima annata a causa dei tanti infortuni subiti. Le condizioni del terzino, in questi mesi, sono tornate buone ma la sua avventura alla Vecchia Signora sta per volgere al termine. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, infatti, punta a rescindere in maniera consensuale il contratto del calciatore (in vigore fino al 30 giugno 2025) come già fatto con Wojciech Szczesny.

Il 31enne, salvo sorprese, proseguirà la carriera al Monza che ha effettuato alcuni sondaggi esplorativi volti a verificare la fattibilità dell’operazione. I brianzoli puntano a prenderlo, ma soltanto a parametro zero favoriti dal fatto che il Como (altra squadra che aveva chiesto informazioni) si è tirato fuori dopo l’ingaggio dell’ex Barcellona Sergi Roberto.