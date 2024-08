Juventus e Barcellona intavolano lo scambio: Chiesa subito in blaugrana

Juventus e Barcellona intavolano lo scambio, l’esterno potrebbe trasferirsi in Catalogna prima della fine del mercato.

Non c’è alcun dubbio sul fatto che la roboante vittoria per 3-0 contro il Como allo Stadium abbia rappresentato un nuovo inizio. Qualunque dovesse essere l’esito della stagione appena cominciata, in panchina è arrivato un allenatore pronto a cambiare i connotati di questa Juventus, che negli ultimi tre anni ha giocato un tipo di calcio troppo conservativo.

Thiago Motta ha portato una ventata d’aria fresca, dimostrando di voler coinvolgere tutti nel suo progetto, anche i giovani talenti che militano nella Next Gen. L’esempio più lampante è la presenza di Mbangula dal 1′ contro i lariani lunedì scorso: mossa coraggiosa e azzeccata, dal momento che è stato proprio il belga a sbloccare la partita. Probabilmente non sarà l’unica in una stagione lunga, lunghissima, che vedrà la Signora impagnata su tre fronti: campionato, Coppa Italia e Champions League. Chi di sicuro non troverà posto nella Juventus del futuro è Federico Chiesa. L’esterno che il club bianconero prelevò dalla Fiorentina nell’autunno 2020 non rientra più nei piani dell’allenatore italobrasiliano dopo il naufragio di ogni trattativa per il rinnovo del contratto.

Juventus e Barcellona intavolano lo scambio, la mossa Kalulu scombina i piani dei blaugrana

Chiesa, finito fuori rosa, ora corre il rischio di restare fermo un anno ed è per questo che i suoi agenti stanno facendo di tutto affinché il giocatore lasci Torino in questa sessione.

La squadra che ha fatto dei significativi passi in avanti negli ultimi giorni è il Barcellona: i blaugrana, del resto, non hanno mai nascosto il loro interesse per Chiesa. Ciò che frena i catalani, tuttavia, sono i ben noti problemi finanziari. Come riporta il quotidiano El Nacional, il Barça vorrebbe offrire non più di 10 milioni alla Juventus per poi poter garantire quantomeno lo stesso stipendio (6 milioni) al giocatore. La Signora accetta anche eventuali contropartite: niente difensori, però, adesso che è arrivato Kalulu. A Motta piace Ansu Fati ma lo spagnolo non avrebbe alcuna intenzione di trasferirsi in Italia.