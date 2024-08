Niente Koopmeiners, al suo posto una Stella europea: alla Juve per 30 milioni!

By

Il mercato della Juventus può ancora regalare colpi di scena: Koopmeiners in stand by, Giuntoli può puntare su una stella da 30 milioni.

Il conto alla rovescia è iniziato. I giorni passano, l’estate comincia a trasformarsi in un piacevole ricordo e la fine del mercato si avvicina. Di Koopmeiners alla Juventus, però, al momento rimangono solo le suggestioni e le indiscrezioni. Che il colpo dell’estate bianconera possa alla fine saltare, non è un’ipotesi così remota. Ma anche per questo motivo Giuntoli starebbe già pianificando un piano B di alto livello. Con 30 milioni, senza l’olandese, potrebbe portare a casa almeno un calciatore da Champions League.

La situazione è chiara e al contempo complicata. Koopmeiners vuole la Juventus e ha trovato un accordo con il club bianconero da mesi. Da par suo, ha fatto tutto il possibile per rompere l’idillio con l’Atalanta e con la tifoseria orobica. Chiaramente non può però muoversi di sua spontanea volontà. Serve l’accordo tra le società, e quell’accordo continua a non essere trovato, complice la resistenza orgogliosa della Dea.

Che l’operazione possa saltare resta quindi un’ipotesi valida, anche se la sensazione sempre più viva è che il club nerazzurro voglia tirarla per le lunghe fino agli ultimi giorni di mercato, senza però mettere a rischio un introito importante che ha, di fatto, già investito sul mercato tra i vari colpi Samardzic e Bellanova.

Tuttavia, la Juve deve farsi trovare pronta a ogni eventualità, e per questo nelle ultime ore sarebbero tornate a salire le quotazioni di una possibile virata su una stella del calcio europeo, pupillo di Giuntoli da tanti anni.

Juventus pronta al piano B: se salta Koopmeiners, può arrivare un big per 30 milioni

Con il tempo che scorre e la chiusura del mercato che stringe, anche per il Football Director bianconero è arrivato il momento di fare i conti con la realtà. Glielo chiedono i tifosi comuni, ma anche quelli di un certo rilievo, come Massimo Pavan, celebre giornalista bianconero.

Negli ultimi giorni spazientito da queste lungaggini di mercato frutto della resistenza atalantina, lo stesso Pavan si è lasciato andare in queste ore a uno sfogo che, più che di indiscrezione, ha il sapore della provocazione. Ma a volte la verità si cela anche dietro questo tipo di ragionamenti.

Considerando da quanto tempo Giuntoli insegua senza successo Koopmeiners, Pavan a questo punto consiglierebbe al direttore di mollare la presa, di lasciarlo ancora un anno alla Dea a “fare la muffa” e dirottare quindi 30 milioni su un altro calciatore pronto all’uso.

In particolare, il nome giusto potrebbe essere quello del folletto del Lille che tanto piace al Football Director fin dai tempi di Napoli: il kosovaro Edon Zhegrova. Profilo di altissimo livello, potrebbe diventare bianconero per la metà del costo di Koopmeiners, con un avanzo di circa 30 milioni da poter utilizzare nella prossima stagione per prelevare il centrocampista dall’Atalanta, al termine di un’annata in cui sicuramente il suo apporto sarà stato inferiore rispetto al potenziale.

Una provocazione forte e diretta che fa comprendere quanto l’intero ambiente bianconero sia ormai spazientito dall’affaire Koop. A poco più di una settimana dalla chiusura del mercato è il tempo di scegliere: dentro o fuori. Perché tergiversare non ha mai portato da nessuna parte, e la Juventus mai come quest’anno di tempo da perdere non ne ha molto.