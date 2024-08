Rinforzo super in mediana, ufficiale la firma con la Juventus

Adesso è ufficiale: il centrocampista firma con la Juventus che consolida il reparto offensivo. Il comunicato del club

Non poteva iniziare meglio il campionato della Juventus. Nonostante le varie situazioni ancora in ballo, dal futuro di Federico Chiesa agli arrivi ancora in stand-by di Koopmeiners e Nico Gonzalez, la squadra d Thiago Motta ha aperto la propria stagione con un secco 3-0 sul Como.

Un primo segnale già convinto e deciso alle rivali Inter, Milan e Napoli. La squadra è in attesa degli ultimi tasselli per essere completa ma già ieri si sono visti all’opera i rinforzi del mercato estivo: da Khephren Thuram a Douglas Luiz, da Cabal a Di Gregorio. La Juventus ha cambiato pelle e non intende fermarsi, avendo ancora 10 giorni di mercato a disposizione. La Vecchia Signora intanto sta dando certezze e solidità anche alla seconda squadra, confermando i perni della Next Gen e aggiungendo nuovi tasselli: l’ultimo, in ordine di tempo, è Christos Papadopoulos.

Juventus, la Next Gen si rinforza ancora: ufficiale Papadopoulos

Il club bianconero ha infatti annunciato l’acquisto in prestito dal Genoa del giovane centrocampista Papadopoulos, che verrà dunque immediatamente integrato nella rosa di mister Montero. Un rinforzo importante per i bianconeri, che aggiungono alla Next Gen un jolly polivalente, in grado di ricoprire diversi ruoli della zona nevralgica del campo. Di seguito uno stralcio del comunicato con il quale il club bianconero ha reso noto l’ultimo acquisto:

“La Juventus ha concluso l’accordo per l’arrivo in prestito dal Genoa di Christos Papadopoulos – centrocampista classe 2004 a disposizione di mister Montero fino al termine della stagione per rinforzare la rosa della Next Gen. Il giocatore greco è arrivato in Italia nel 2022, al Genoa, dopo essere cresciuto nelle giovanili dell’Iraklis Larisas. Con la Primavera della squadra rossoblu ha raccolto sei gol in 21 presenze nella prima stagione, migliorando poi le sue cifre nell’ultima annata in cui ha chiuso con 11 reti e sei passaggi vincenti in 26 partite giocate (facendo anche l’esordio in Serie A lo scorso 5 maggio a San Siro contro il Milan)”.