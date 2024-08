Calciomercato Juventus, il dado è tratto: Sterling bianconero

Calciomercato Juventus, l’ex Liverpool e Manchester City nei prossimi giorni si appresta a cambiare casacca.

Hanno fatto il giro del mondo, nei giorni scorsi, le parole di Enzo Maresca sulla situazione esuberi in casa Chelsea. Il tecnico italiano, da quest’anno al timone del club londinese, ha spiegato che i giocatori che in questo momento sta allenando sono poco più di 20.

E gli altri 15-20 che non fanno più parte del progetto? “Si allenano a parte, io neanche li vedo – queste le dichiarazioni fatte da Maresca – Non è una situazione così critica come viene descritta”. Fatto sta che i dirigenti dei Blues di lavoro ne hanno da fare parecchio nei prossimi giorni nel tentativo di sfoltire una rosa lunghissima, figlia di tante scelte sbagliate accumulate negli ultimi anni. Uno dei primi a lasciare Londra sarà molto probabilmente Romelu Lukaku, pronto a riabbracciare il suo mentore Antonio Conte a Napoli. Ma il belga non è l’unico ad avere le valigie in mano in casa Chelsea. Strano ma vero, tra gli esuberi al momento c’è anche un giocatore del calibro di Raheem Sterling, non convocato in occasione del match con il Manchester City domenica scorsa ma neppure per la partita di Conference League che il Chelsea ha disputato ieri sera con il Servette.

Calciomercato Juventus, il Newcastle piomba sull’esterno del Chelsea

All’ex Liverpool e Manchester City hanno tolto anche la maglia numero 7, assegnata ad uno dei nuovi acquisti, il portoghese Pedro Neto, arrivato dal Wolverhampton.

Una situazione paradossale per un calciatore che ha 29 anni e può ancora dire la sua ad alti livelli in Europa. I rumors hanno accostato Sterling anche alla Juventus, alla ricerca di un esterno dopo che Federico Chiesa è finito fuori rosa, ma il probabile arrivo di Nico Gonzalez esclude di fatto la possibilità che l’inglese sbarchi a Torino. Non è detto, però, che non possa comunque vestire il bianconero: come riporta Football Insider, su di lui è piombato il Newcastle, che com’è noto ha gli stessi colori sociali della Signora.