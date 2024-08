C’è la fumata bianca, la Juve sfoltisce l’attacco: va via

La Juve è pronta a sfoltire il proprio attacco: c’è la fumata bianca per il giocatore che andrà via, pronta per lui una nuova esperienza

Un nuovo affare è in dirittura d’arrivo in casa Juve, un attaccante può lasciare a breve il club bianconero. Sarebbe tutto fatto con la trattativa ad un passo dalla conclusione, si attende solo la fumata bianca definitiva con l’annuncio ufficiale da parte del club. Giuntoli è pronto così a sfoltire ulteriormente il proprio organico.

Sono giorni frenetici in casa bianconera per quanto riguarda il mercato. Entrata ed uscite non riguardano solo le operazioni più importanti, quelle che occupano le prime pagine dei giornali come Koopmeiners o Chiesa, giusto per fare qualche esempio. Ma anche tutte le trattative di contorno, quelle considerate minori ma che grazie alle quali si possono ricevere i soldi necessari a finanziari altri colpi.

Affare fatto in casa Juve: l’attaccante lascia Torino, i dettagli

Da qualche anno una grande risorsa per la società piemontese è di sicuro rappresentata dal settore giovanile della Juve. Tra i più ricchi in Italia, ci sono la Primavera e l’ex Under 23, oggi conosciuta come Juve Next Gen, iscritta da qualche stagione al campionato di serie C. Sono tantissimi i giovani che ogni anno hanno il futuro in bilico.

Giuntoli e il team mercato bianconero devono valutare di anno in anno i diversi prospetti presenti nel proprio organico. Uno di essi è pronto a lasciare la Juve. Non è di sicuro l’unico ad essere in bilico e che presto saluterà il team di Paolo Montero, passato da questa estate proprio alla Next Gen, dopo la breve ma significativa esperienza alla guida della prima squadra per due partite dopo l’esonero di Allegri.

L’ex difensore perderà Andriy Firman, attaccante esterno ucraino. Il classe 2005 andrà al Sion, in Svizzera: è arrivata anche l’ufficialità. La formula prevede il rinnovo del contratto per un ulteriore anno, fino al 2026, e la cessione a titolo temporaneo, dunque per ora solo in prestito. Più nei dettagli si tratta di un prestito con diritto di riscatto e controriscatto.

In parole povere se l’esterno dovesse fare bene in Svizzera, il Sion potrebbe comprarlo, ma la Juve avrebbe sempre l’ultima parola qualora volesse un giorno riprenderselo. Si attende adesso solo l’ufficialità, intanto Giuntoli ha piazzato un altro colpo e sta sfoltendo l’organico anche del settore giovanile.