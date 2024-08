Da Kalulu a Chiesa, Riggio (Il Messaggero): “Rischiano di rimpiangerlo” | ESCLUSIVO

Intervistato ai microfoni di juvelive.it, il giornalista de ‘Il Messaggero’ Salvatore Riggio ha detto la sua non solo su Chiesa, ma anche su Thiago Motta e Yildiz

La stagione della Juventus è partita come meglio non poteva. Il rotondo 3-0 con il quale la compagine di Thiago Motta ha letteralmente schiacciato il Como è stato un avviso ai naviganti. Nonostante l’oggettiva discrepanza dei valori di forza in campo, infatti, i bianconeri hanno costantemente tenuto in mano il pallino del gioco, orientando a loro modo i ritmi dell’incontro e dimostrando di aver assimilato piuttosto bene i primi influssi della rivoluzione tattica avallata da Motta.

In tutto questo, però, la variabile calciomercato non può e non deve essere trascurata. Dopo aver ufficializzato Kalulu, infatti, la Juventus è ancora a caccia degli obiettivi da tempo inseriti in agenda. Senza trascurare il caso Chiesa, sulle cui tracce si è ora messo il Barcellona ma che potrebbe diventare un’occasione invitante per diversi club di Serie A. Ecco perché la nostra redazione ha avuto il piacere di intervistare Salvatore Riggio, giornalista de ‘Il Messaggero’ molto attento alle vicende di casa Inter e Milan, per poter avere anche un quadro generale della vicenda Kalulu e sui possibili intrecci di mercato tra Chiesa e i nerazzurri. Di seguito l’intervista integrale a Riggio:

Kalulu alla Juve, tu lo hai visto da vicino per molto tempo. Quali sono le caratteristiche migliori?

“Kalulu è un ottimo calciatore che il Milan rischia di rimpiangere: è giovane, utile perché può giocare sia al centro che sulla fascia. A parte gli infortuni avuti nella scorsa stagione, è sempre stato fondamentale: è strano vedere un calciatore come Kalulu andare alla Juve perché significa rinforzare una diretta concorrente anche solo per la corsa Champions”.

A Milano l’Inter campione d’Italia rimane la favorita: ti aspetti qualche innesto da qui alla fine?

“L’Inter è stata chiara sin da subito perché ha preso parametri zero come Taremi e Zielinski. Poi un vice Sommer come Martinez che già conosce il campionato; una volta che acquisteranno il difensore, il mercato dovrebbe essere chiuso ma è sempre meglio usare il condizionale perché c’è sempre la situazione Chiesa a portata di mano per tutti i club non solo per l’Inter”.

La Juve di Motta come la vedi? Ti piace o pensi che il tecnico della avere del tempo per vincere?

“La Juve di Thiago Motta mi piace molto; contro il Como ha dimostrato di avere qualità e Motta ha coraggio da vendere. Lo stesso coraggio che dovrebbero avere altri allenatori magari con talenti italiani che non sempre hanno la possibilità di giocare titolare”.

In casa bianconera molto volti nuovi: il migliore innesto qual è? Yildiz numero 10: scelta giusta?

“Credo che il migliore acquisto della Juventus sia stato Khéphren Thuram: un giocatore molto forte fisicamente ed è quello che mancava alla Juventus. Yildiz ha dimostrato di essere un grande calciatore, di talento e con un’ottima visione di gioco: è il giocatore giusto per indossare la maglia numero 10 della Juve”.