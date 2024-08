È ufficiale, un idolo dei tifosi della Juve dà l’addio: tutti impietriti

By

Arriva l’inatteso annuncio che lascia tutti sconcertati: è ufficiale l’addio di un idolo dei tifosi della Juventus

Il convincente esordio in campionato – un netto 3-0 al neopromosso Como tra le mura amiche dell’Allianz Stadium – ha dato una spinta al mercato della Juventus. Se permane lo stallo per Teun Koopmeiners, il principale obiettivo per il centrocampo, Cristiano Giuntoli ha regalato a Thiago Motta un rinforzo per il pacchetto arretrato.

Infatti, è ufficiale l’acquisizione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2025, da parte del club bianconero dei diritti alle prestazioni sportive di Pierre Kazeye Rommel Kalulu Kyatengwa a fronte di un corrispettivo di 3.3 milioni euro, pagabile in due esercizi. L’accordo con il Milan prevede anche la facoltà da parte della Juventus di acquisire a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del giocatore a fronte di un corrispettivo di 14 milioni di euro, pagabile in tre esercizi, e che potrà essere aumentato, fino a un massimo di 3 milioni di euro, in caso di raggiungimento di determinati obiettivi sportivi.

Per il difensore francese che sbarca alla Continassa, un altro, Daniele Rugani, passa in prestito secco all’Ajax fino al termine dell’attuale stagione. Ma il 30enne lucchese non è l’unico bianconero a salutare dal momento che è ufficiale l’addio di un idolo dei tifosi bianconeri: un annuncio che li ha lasciati allibiti.

L’ex bianconero Thierry Henry lascia la Francia Under 21: annunciato l’addio

In maglia bianconera, nel 1999, ha collezionato 16 presenze, condite da 3 gol, che gli sono bastate per entrare nel cuore dei tifosi della ‘Vecchia Signora’ anche se si è consacrato all’Arsenal con i cui colori, dal 1999 al 2007, ha messo a referto 229 gol che ne fanno il miglior marcatore all time nella storia dei Gunners.

Ovviamente avete già capito di chi stiamo parlando. Chi altri se non Thierry Henry, laureatosi campione del mondo con la Francia nel 1998 ed europeo due anni dopo (ahinoi, ai danni della nostra Nazionale, punita dal golden goal di Trezeguet, altro grande ex bianconero, nei tempi supplementari).

Ebbene, dopo aver appeso le scarpette al chiodo, l’ex Monaco ha intrapreso la carriera di allenatore di successo come attesta la medaglia d’argento conquistata, alla guida della selezione olimpica transalpina, ai recenti Giochi Olimpici di Parigi 2024. Un’avventura che, però, improvvisamente s’interrompe.

“Thierry Henry, allenatore della Francia Espoirs, ha deciso di rescindere il suo contratto fino a giugno 2025 per motivi personali. Al termine di un’eccezionale campagna olimpica, culminata nella medaglia d’argento, Thierry Henry ha parlato con Philippe Diallo, Presidente della FFF, per informarlo della sua decisione“, lo scarno comunicato con cui la FFF, la Federcalcio Francese, ha ufficializzato l’addio dell’ex bianconero Henry alla panchina della Francia Under 21.

A questo punto, l’augurio di tutti i tifosi, anche di quelli juventini, è che l’ex dei Gunners possa riprendere quanto prima la sua carriera da allenatore che prometteva di essere brillante quanto quella da calciatore.