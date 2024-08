Esclusione UFFICIALE: la Juve chiude l’operazione in prestito

Esclusione UFFICIALE, il giocatore non è tra i convocati: un chiaro indizio di mercato che fa felice Giuntoli.

Nel turno di campionato che sta per iniziare spetta di nuovo alla Juventus chiudere il sipario sulla giornata di Serie A. I bianconeri di Thiago Motta mettono nel mirino un’altra vittoria dopo il 3-0 rifilato all’esordio al Como: nella prima trasferta stagionale dovranno vedersela con il Verona, squadra da prendere con le pinze visto che all’esordio gli scaligeri hanno demolito niente meno che il Napoli di Antonio Conte con lo stesso risultato di Juve-Como.

Trovare continuità sarà fondamentale: per questo l’allenatore italobrasiliano, nonostante le “distrazioni” del mercato, sta cercando di tenere alta la soglia dell’attenzione dei suoi uomini in vista dell’insidiosa sfida del “Bentegodi”. Impossibile, tuttavia, non pensare alle trattative in corso, dal momento che manca soltanto una settimana alla fine della finestra dei trasferimenti. La Juventus, com’è noto, non è ancora riuscita a sbloccare alcuni affari, uno su tutti quello di Teun Koopmeiners. Continua il braccio di ferro con l’Atalanta, ma neppure la Fiorentina ha intenzione di fare sconti per Nico Gonzalez, privando così Motta di quell’esterno che l’ex tecnico del Bologna sta aspettando da tempo.

Esclusione UFFICIALE, Conceiçao non convocato per il match con il Rio Ave

In casa Juventus c’è fiducia sul fatto che alla fine le trattative si sbloccheranno ma Giuntoli deve iniziare a pensare anche ai cosiddetti “piani B”.

Bisogna dunque prestare grande attenzione alle notizie che arrivano dal Portogallo. E più precisamente da Porto, dove l’allenatore dei Dragoes Vitor Bruno ha deciso di non convocare Francisco Conceiçao per la sfida di campionato in programma domani con il Rio Ave. La motivazione, come sostiene il portale lusitano Record, la si può ricondurre alle voci di mercato che stanno riguardando il figlio d’arte, nel mirino di diverse squadre tra cui la stessa Juventus. I bianconeri, però, non hanno intenzione di acquistare il giocatore a titolo definitivo: vogliono portarlo a Torino solo in prestito con diritto di riscatto.